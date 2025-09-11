Nola, apre il nuovo anno pastorale: al via il Convegno diocesano 2025

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

La Chiesa di Nola dà il via al nuovo anno pastorale. Domani, venerdì 12 settembre 2025, si aprirà infatti la due-giorni in cui è articolato il consueto Convegno pastorale diocesanodedicato quest’anno al tema “Missionari per portare Cristo nelle vene dell’umanità del nostro territorio”. A guidare i partecipanti nella riflessione sarà monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana. Il tema prende spunto dal versetto di chiusura del Vangelo di Marco, “…allora essi partirono e predicarono dappertutto…” (Mc 16, 20), e dall’invito di papa Leone XIV ai vescovi italiani in occasione dell’incontro dello scorso 17 giugno.

«Il nostro territorio ci chiede di avere il coraggio di annunciare il Vangelo, di accogliere la gioia della Resurrezione e portare la speranza di Cristo nei luoghi dove l’umanità attende consolazione. Siamo chiamati ad essere uomini e donne “eucaristici”, a portare la libertà del Vangelo lì dove c’è la schiavitù delle differenze economico-sociali: negli ospedali, a scuola, nei luoghi di lavoro, lungo le strade che quotidianamente percorriamo e anche nei luoghi ecclesiali che abitiamo, non possiamo non essere sentinelle della fraternità che viene dalla comune figliolanza in Cristo. L’impegno missionario delle comunità nolane nasce da Cristo e a lui ritorna, lui è la nostra bussola: è Cristo che alimenta le nostre scelte pastorali, il nostro cammino; è Cristo che doniamo a quanti bussano alle porte delle nostre parrocchie per ricevere la grazia dei sacramenti; è Cristo che ci spinge a chiedere e cercare la pace e la giustizia lì dove sono calpestate. È in Cristo che vogliamo essere missionari», sottolinea il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, esprimendo gratitudine al presidente della Conferenza episcopale campana per aver accolto l’invito della Chiesa di Nola.

La giornata di domani, venerdì 12 settembre 2025, aperta a tutti, si svolgerà presso la Cattedrale di Nola: alle 18:30, il vescovo Marino presiederà la Liturgia della Parola; alle 19:00, è previsto l’intervento di monsignor Antonio Di Donna. La seconda giornata, sabato 13 settembre 2025, vede invece protagonisti i Consigli pastorali parrocchiali, la Consulta diocesana della Aggregazioni laicali, il Consiglio pastorale diocesano, l’Equipe per il Cammino sinodale e le Equipe degli Uffici diocesani: alle 9:00 è previsto il raduno presso la Chiesa del Gesù; alle 9:30, presso l’Istituto Santa Chiara, si svolgeranno quindi i Tavoli di confronto a partire da alcune piste di riflessione offerte dal relatore.