Somma Vesuviana, attivo per tutta l’estate il Mercato Settimanale del Sabato

Cittadini da tutto il circondario, a Somma Vesuviana, per il Mercato Settimanale del Sabato in Piazza Vittorio Emanuele III.

Appuntamento ogni Sabato, anche per tutta l’Estate, dalle ore 8 e 30, alle ore 13 e 30.

“Funziona davvero bene il ritorno del Mercato Settimanale a Somma Vesuvaina, in Piazza Vittorio Emanuele III. Ogni Sabato e per tutta l’Estate continueremo ad avere il Mercato Settimanale, dalle ore 8 alle ore 13 e 30, nella piazza centrale di Somma Vesuviana. Oggi il nostro Mercato è divenuto di grande richiamo anche per i cittadini, per le persone di tutto il territorio circostante. Molti gli stand con ampia offerta di prodotti e di contenuti. Quella dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno è stata un’idea vincente”. Lo ha annuciato Rosanna Raia, Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ogni Sabato, anche per tutta l’Estate, ci sarà il Mercato Settimanale a Somma Vesuviana, ogni Sabato, dalle ore 8 e 30, alle ore 13 e 30 con una maxi isola pedonale

“Sul posto Corpo di Polizia Municipale e Guardie Aisa – ha affermato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – che ringrazio per la loro professionalità”.