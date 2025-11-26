Somma Vesuviana, allarme furti nelle abitazioni: la rabbia corre sui social

Negli ultimi giorni alcune zone di Somma Vesuviana sono state prese di mira dai ladri. Sui social è scattato il tam tam per tenere alta l’attenzione e si suggerisce di contattare sempre e comunque le forze dell’ordine. Intanto cresce la paura e la preoccupazione.

Dopo il recente episodio in cui alcuni malviventi sono riusciti a introdursi in un appartamento situato al terzo piano di un edificio di via Milano, portando via diversi oggetti d’oro, un nuovo caso si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 18:00.

Questa volta a essere presa di mira è un’altra abitazione tra via Milano e via Venezia. Secondo alcune testimonianze, a compiere il tentato furto sarebbero stati due giovani, probabilmente di origine straniera. I due sono stati notati da alcune persone presenti nella zona, ma sono stati velocissimi nel far perdere le proprie tracce salendo a bordo di un’Audi bianca che li attendeva in via Venezia. Si auspica un controllo più serrato delle forze dell’ordine.