Somma Vesuviana, alla Fiera Agricola di Caserta presente la Zeofid srl di Ludovica e Fiore Di Palma

La Zeofid srl di Ludovica e Fiore Di Palma è presente dal 7 al 9 marzo alla Fiera Agricola di Caserta con lo scopo di sviluppare nuove soluzioni sostenibili per l’agricoltura e la zootecnia.

E’ una azienda giovane e innovativa quella fondata dalla ventunenne universitaria Ludovica Di Palma nel gennaio del 2024. Sotto la supervisione del papà, Fiore Di Palma, la giovane imprenditrice non solo ha manifestato la sua passione per le sostanze minerali, ma la proficua volontà di poter finalmente riuscire a sviluppare nuove soluzioni sostenibili sia per l’agricoltura che per la zootecnia. A riguardo, cardine del suo progetto è la commercializzazione della zeolite naturale: un minerale dalle straordinarie proprietà assorbenti, depurative e migliorative per i suoli agricoli e per gli allevamenti. Il programma, in questi giorni (7, 8 e 9 marzo), è presente sul tavolo della Fiera Agricola di Caserta. E’ senza dubbio un importante e serio percorso, sostenuto da un notevole studio, portato avanti anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli, spiega la giovane imprenditrice. La ricerca ha confermato che la zeolite, già molto utilizzata nei settori agricoli e zootecnici, soprattutto all’estero e nel Nord Italia, ha dimostrato di possedere caratteristiche fondamentali per migliorare la qualità del terreno e ridurre l’impatto ambientale delle attività zootecniche.

Antonio Napolitano, presidente dell’Ordine degli Agrotecnici di Napoli e Caserta, a tal riguardo, aveva già evidenziato il valore della zeolite come miglior soluzione contro l’inquinamento da nitrati, affermando che la zeolite può rappresentare un’alternativa efficace ai tradizionali metodi di gestione degli effluenti agricoli, limitando la dispersione di sostanze inquinanti nelle acque. Il prodotto per eccellenza della Zeofid srl è la zeofiore: una zeolite naturale non micronizzata, ovvero granulare, che viene estratta direttamente dai suoli vulcanici campani. La particolarità di questo elemento – continua Ludovica – è che non subisce alcun trattamento industriale aggiuntivo. Raccolto e confezionato, rappresenta un prodotto puro, privo di processi chimici o meccanici che ne altererebbero le proprietà. Le applicazioni di Zeofiore sono molteplici in agricoltura, protezione delle colture e zootecnia. Uno degli aspetti più innovativi, comunque, è la capacità di assorbire e trattenere i nitrati presenti nei reflui zootecnici. Questo la rende una soluzione ideale per rispettare le nuove normative europee, che mirano alla protezione delle acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento causato da fonti agricole, in particolare dai fertilizzanti e dagli effluenti degli allevamenti.