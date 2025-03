Somma, al Castello d’Alagno la Giornata Internazionale della donna

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Domani – Sabato 8 Marzo – Giornata Internazionale della donna, al Castello di Lucrezia d’Alagno di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Ore 11 – apertura sale Castello – Rassegna letteraria “Una Somma di Libri”, organizzata da Cultura a Colori e CartolibroMania, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Somma Vesuviana. Presentazione del libro “1925, mia madre” di Franco Cuomo, edito da Franco Di MauroEditore.

In mattinata sarà conferito il Premio “Donna e’ mille Culure”.

Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana: “Teatro, siti culturali, cultura anche per la Giornata Internazionale della donna”.

E il 23 e 24 Marzo, a Somma Vesuviana il Festival – il Castello di Carta.

“Celebreremo la Giornata Internazionale della donna, domani con l’apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno. Nell’ambito della rassegna letteraria “Una Somma di Libri”, organizzata da Cultura a Colorie CartolibroMania, con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Somma Vesuviana, sabato 8 marzo 2025, alle ore 11:00, presso il Castello D’Alagno, di Somma Vesuviana, si terrà la presentazione del libro “1925, mia madre” di Franco Cuomo, edito da Franco Di Mauro Editore.

L’evento vedrà l’autore dialogare con Sonia Sodano, direttrice del giornale Cultura a Colori, approfondendo il racconto intimo e intenso che ha dedicato alla figura materna e al suo tempo. Ad arricchire l’incontro, le letture a cura della compagnia teatrale “Il Valigione 2.0”, che daranno voce ai passaggi più significativi del libro, creando un’esperienza immersiva per il pubblico presente. La Giornata Internazionale della donna, rappresenterà anche un’opportunità di riflessione sulla figura materna e non solo”. Lo ha annunciato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.



In mattinata verranno celebrate tre donne che hanno dato un contributo importante alla crescita del territorio. Sarà infatti conferito il Premio “Donna e’ mille Culure” a: all’Avv. Rosalinda Perna, assessore del Comune di Somma Vesuviana, per il suo operato a favore della comunità; alla giornalista, Carmela D’Avino, direttrice del giornale “Il Mediano”, per il costante lavoro di informazione e approfondimento culturale; alla giornalista e conduttrice radio-televisiva, Ida Piccolo, per la sua capacità di raccontare e valorizzare la cultura, la musica e lo spettacolo.