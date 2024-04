Somma Vesuviana, il docufilm “Il Monte Incantato”: memoria e tradizioni

Somma Vesuviana. Si terrà giovedì 2 maggio la proiezione del docufilm in ricordo di Marcello Colasurdo e delle tradizioni del territorio. L’evento è stato organizzato dall’ Associazione la “Ginestra del Monte Somma” in collaborazione con la Pro loco Vesuvia di Somma Vesuviana e l’ Archivio Storico Cittadino.

Il docufilm, in memoria di Marcello Colasurdo, è un breve viaggio tra una delle più antiche feste del Meridione. Un toccante pellegrinaggio che ogni anno, dal sabato in albis al tre maggio, rende onore ad una delle Madonne più invocata del territorio. Tra canti, balli e tarantelle, andranno in scena le parole del rettore della chiesetta Don Francesco Feola, il sindaco Salvatore Di Sarno, Biagio Esposito, Sabatino Albano, Alessandro Masulli, Pino Iove e alcuni esponenti delle paranze del Ciglio e dello Gnundo. L’ iniziativa a cura dell’Associazione la “Ginestra del Monte Somma” nasce in collaborazione con la Pro loco Vesuvia di Somma Vesuviana, l’ Archivio Storico Cittadino di Somma Vesuviana (ASCSV). L’evento si terrà giovedì 2 maggio, vigilia della conclusione della festa, alle ore 10:30 nella sede della Pro loco Vesuvia in piazzetta Guglielmo Marconi (San Domenico). Il video sarà poi trasmesso sulle maggiori pagine social di Facebook.