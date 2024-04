Somma Vesuviana, giovani ginnaste vincono il Campionato Interregionale di Ginnastica Aerobica

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Al Palazzetto dello Sport di Pomigliano d’Arco lo scorso weekend si è svolto il Campionato Interregionale Fgi di Ginnastica Aerobica Silver Eccellenze per la Zona Tecnica 2.

La competizione ha visto protagoniste atlete provenienti da tante regioni del Sud Italia, oltre alla Campania, Marche, Lazio, Calabria, Sicilia, Abruzzo.

Tra queste le ginnaste dell’“INFINITY WELLNESS FOR YOU “che, guidate dall’allenatrice Sonia Baldi Sodano, si sono distinte sia nelle prove a squadre che in quelle individuali.

Le atlete hanno conquistato numerose medaglie: 8 ori, 2 argenti ed 1 bronzo.

Di seguito i podi divisi per Categoria.

Categoria allieve

Coppia Conforme: Auriemma Lucia/ Maiello Francesca 1e classificate

Trio: Annunziata Eleonora/ Auriemma Lucia/ Maiello Francesca 1e classificate

Gruppo: Annunziata Eleonora/ Auriemma Lucia/ Castaldo Aurora/ Maiello Francesca/ Panico Aurora 1e classificate

Categoria Junior A

Individuale femminile: D’Avino Maria Vittoria 1a classificata

Coppia Conforme: D’ Avino Maria Vittoria / Guadagni Federica 1e classificate

Coppia Conforme: Biglietto Barbara/ Farinaro Marta 2e classificate

Trio: D’ Avino Maria Vittoria / Esposito Michelle/ Guadagni Federica 1e classificate

Categoria Junior B

Individuale femminile: Barone Ariel 1a classificata

Individuale femminile: Granata Laura 2a classificata

Trio: Barone Ariel /Granata Laura / Perillo Ludovica 1e classificate

Categoria Senior

Individuale femminile: Esposito Giorgia 3a classificata

Grande orgoglio per la città di Somma Vesuviana che vede sul podio numerose atlete nostrane così come l’allenatrice.

Una mamma racconta: “Quando le nostre figlie entrano in gara accettano le sfide e ci insegnano che comunque vada sarà una lezione di vita. Vederle così piccole ma così mature ci fa capire che stiamo facendo la cosa giusta per loro. L’amore che le atlete più grandi ed esperte trasmettono loro, è qualcosa di indescrivibile, sono da esempio per le nostre piccole che si sono appena affacciate alle competizioni agonistiche. Le vediamo darsi coraggio, fare il tifo, abbracciarsi, piangere e ridere insieme…ed è solo questo quello che davvero conta. Sonia poi è eccezionale, non potevamo desiderare guida migliore, e non parliamo solo di ginnastica, una fortuna per le nostre figlie averla incontrata nel loro percorso di vita.”

Facciamo loro un grande in bocca al lupo per la partecipazione al Campionato Nazionale che si svolgerà a Genova il prossimo maggio.