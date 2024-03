Somma Vesuviana, il Sindaco Di Sarno: “riapre il mercato del Sabato”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Oggi– Sabato 30 Marzo – riapre il mercato del Sabato, spostato dalla località San Sossio alla Località Santa Maria del Pozzo, zona Stadio.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano- : “Oggi, riapriamo il Mercato del Sabato. Lo abbiamo dovuto spostare per consentire la realizzazione del Parco di Rigenerazione Urbana con nuova Area Mercatale in località San Sossio. Il Mercato del Sabato si svolgerà in località Santa Maria del Pozzo fino ai primi del 2025, quando ritornerà a San Sossio! ”.

E intanto – Martedì 2 Aprile – dopo 36 anni – ritornerà in Piazza Vittorio Emanuele III la Fiera di Somma Vesuviana con i suoi 724 anni di storia.

“Oggi, Sabato 30 Marzo, riaprirà il Mercato del Sabato a Somma Vesuviana, dislocato temporaneamente dalla località San Sossio, alla località Santa Maria del Pozzo nei pressi dello Stadio Comunale. Si tratta di una decisione momentanea per consentire la realizzazione del Parco di Rigenerazione Urbana con riqualificazione dell’intera area, realizzazione del Mastro Mercato, con giardino vesuviano e aree trekking. Superati gli adempimenti per la nuova sistemazione”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E Martedì 2 Aprile, dalle ore 9, ritornerà in Piazza Vittorio Emanuele III, dopo ben 36 anni, la Fiera di Somma Vesuviana. Grande l’attesa!

“Dopo 36 anni ritorna in Piazza Vittorio Emanuele III, la tradizionale Fiera del Martedì dopo Pasqua che è giunta alla sua 724 esima edizione! La tradizionale Fiera che si svolge da 724 anni, ritorna in Piazza Vittorio Emanuele III. L’ultima edizione tenutasi in Piazza – ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – risale al 5 Aprile del 1988, Dal 1989 e fino al 2023, la Fiera si è svolta in località Santa Maria del Pozzo. E’ un ritorno all’epoca ottocentesca, quando la Fiera si teneva in Piazza. Ora la Fiera del Martedì dopo Pasqua ritorna in Piazza Vittorio Emanuele III dove si teneva nell’800”.