Assessore Fortini nelle scuole di Somma per l’aula multisensoriale

Somma Vesuviana. Visita nelle scuole della città dell’Assessore alla Scuola e alle Politiche sociali della Regione Campania Lucia Fortini, la quale ha partecipato anche all’inaugurazione dell’aula multisensoriale Snoezelen all’interno del Secondo Circolo Didattico Don Minzoni.

Giornata di festa nelle scuole di Somma Vesuviana. Infatti, nella mattinata di ieri L’Assessore alla Scuola e alle Politiche sociali della Regione Campania Lucia Fortini ha fatto visita agli alunni di tutti gli istituti scolastici della città. La prima tappa è stata l’ITI Ettore Majorana, dove l’Assessore è stata accolta dalla Preside Paola Improta, dalla Preside del Secondo Circolo Didattico Silvia Svanera e dal Consigliere regionale Carmine Mocerino. L’Assessore si è poi recata alla Scuola media San Giovanni Bosco e al Liceo Classico-Scientifico Torricelli, in cui ha potuto visionare i laboratori e gli spazi all’interno dei quali gli studenti svolgono diverse attività formative. Infine, l’Assessore ha raggiunto il Secondo Circolo Didattico Don Minzoni, dove, insieme alla Preside Svanera, al Consigliere Mocerino e alle altre Dirigenti Scolastiche, ha partecipato all’inaugurazione della nuova aula multisensoriale Snoezelen.

L’ aula multisensoriale

Si tratta di un’aula che, come dichiarato dalla Preside Svanera, “grazie alla stimolazione multisensoriale controllata, consentirà un nuovo approccio educativo-didattico rivolto ai bambini, non necessariamente in difficoltà di apprendimento. Mediante l’utilizzo di colori, effetti luminosi, fibre ottiche, suoni, profumi e piastre tattili, sarà possibile stimolare la curiosità degli alunni, favorendone l’orientamento spazio-temporale e producendo, al tempo stesso, uno stato di benessere e di fiducia, ma anche un clima di sicurezza, autostima e tranquillità”. L’aula è aperta agli alunni di tutte le scuole del territorio sommese, divenendo un nuovo importante tassello per il percorso di collaborazione e condivisione intrapreso dagli istituti scolastici della città, insieme all’Amministrazione e agli Enti locali.

Una rete di sinergia tra gli istituti.

Nel corso del convegno che si è svolto nella scuola Don Minzoni, le Dirigenti Nunzia Borrelli, Paola Improta, Anna Giugliano e Rosa Liguoro hanno rinnovato l’impegno a collaborare con il Secondo Circolo Don Minzoni e a voler creare nuovi progetti e iniziative per portare avanti un modello scolastico fondato sul principio delle reti di scopo e di relazioni, che prevede una costante sinergia e cooperazione tra le scuole del territorio. In questo modo gli alunni potranno approcciarsi a nuove e innovative forme di apprendimento.

Le parole di Mocerino e Fortini

Il Consigliere Mocerino ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi dalle scuole della città: “La comunità scolastica di Somma sta crescendo e sta dando vita a nuovi e importanti progetti per gli studenti. C’è ancora tanto da fare, partendo dagli spazi da mettere a disposizione per gli alunni. Ma, da quello che abbiamo vissuto questa mattina, non posso che stilare un bilancio assolutamente positivo”.

Ai nostri microfoni l’Assessore Fortini ha così commentato la sua visita alle scuole di Somma: “E’ stata un’esperienza meravigliosa. Sono molto colpita dall’impegno dei docenti nel portare avanti il loro lavoro di formazione degli studenti, i quali si sono dimostrati molto attenti e motivati. Sicuramente, tutto questo è frutto anche dell’unione che si è venuta a creare tra i Dirigenti scolastici e che garantisce agli alunni un importante senso di continuità nel loro percorso di crescita all’interno della scuola”.