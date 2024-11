Somma, Legambiente premia gli “Ambasciatori del Territorio”

Somma Vesuviana. Poche settimane fa, presso il Castello D’Alagno, si è tenuta la la terza edizione di FestAmbiente Natura – Vesuvio. Una Giornata per la Biodiversità e la Transizione Ecologica.

Mercoledì 23 ottobre, Somma Vesuviana ha ospitato la terza edizione di FestAmbiente Natura – Vesuvio, un evento promosso da Legambiente Campania e organizzato da Legambiente Somma Vesuviana, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e del Comune di Somma Vesuviana. Questa manifestazione ha avuto come obiettivo principale la valorizzazione delle aree protette e della biodiversità come strumenti fondamentali per affrontare la crisi climatica.

Un Workshop Interattivo

La giornata è iniziata presso il Castello D’Alagno con un workshop dedicato agli studenti dell’I.C. “Bosco – S. Villa – Somma Ves.3”. Quaranta ragazzi hanno partecipato attivamente alle attività organizzate dagli esperti di Legambiente, affrontando il tema “La Crisi climatica e gli effetti sulla biodiversità”. L’incontro ha visto la partecipazione di figure istituzionali, tra cui l’Assessore alla Cultura del Comune, Rosalinda Perna, e la Direttrice di Legambiente Campania, Francesca Ferro, le quali hanno sottolineato l’importanza dell’educazione ambientale per le nuove generazioni. Presenti anche la Dirigente Scolastico dell’I.C. “Bosco – S. Villa – Somma Ves.3” Rosa Liguoro, il collaboratore del Dirigente Scolastico Vincenzo Coppola e i Carabinieri forestali del reparto Parco Nazionale del Vesuvio.

Tavola Rotonda sulla Crisi Climatica

Nel pomeriggio, si è tenuta una tavola rotonda dal titolo “Il lavoro e l’agricoltura al tempo della crisi climatica”, moderata da Giovanni Romano, Presidente di Legambiente Somma Vesuviana. Tra i relatori il Sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, la Presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, il Presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele de Luca, il Comandante Reparto Carabinieri Forestali Parco nazionale del Vesuvio, Angelo Marciano. Sono intervenuti alla conferenza anche Gaetano Genovese, Meteorologo 3B Meteo, Teresa Del Giudice, Docente Politica Agraria Università “Federico II” di Napoli, Anselmo Botte, Presidente Auser Campania, Michele Buonomo, Direttivo Legambiente Campania, Pasquale Raia, Legambiente Mimmo Beneventano, Valerio Calabrese, Direttore Museo Vivente della Dieta Mediterranea e Ciro Raia, Storico.

Gli esperti hanno condiviso dati preoccupanti sugli eventi meteo estremi in Campania, evidenziando la necessità di azioni concrete per contrastare gli effetti della crisi climatica.

Premiati gli Ambasciatori del Territorio

Uno dei momenti salienti della giornata è stata la premiazione degli “Ambasciatori del Territorio di Legambiente”. Questi riconoscimenti sono stati conferiti a operatori che, attraverso il loro legame con le comunità locali, promuovono un’agricoltura sostenibile e la tutela dell’ambiente. Ecco la lista dei premiati:

Michele Romano , vitivinicoltore Azienda Michele Romano Vini – Ottaviano, per il suo lungo impegno come produttore e vinificatore dei vini DOP Lacryma Christi del Vesuvio. La sua esperienza rappresenta un esempio per le nuove generazioni che si avvicinano a questa attività;

, vitivinicoltore Azienda Michele Romano Vini – Ottaviano, per il suo lungo impegno come produttore e vinificatore dei vini DOP Lacryma Christi del Vesuvio. La sua esperienza rappresenta un esempio per le nuove generazioni che si avvicinano a questa attività; Gianfranco Iervolino , maestro pizzaiolo – San Giuseppe V, per il suo straordinario contributo alla valorizzazione della tradizione culinaria vesuviana;

, maestro pizzaiolo – San Giuseppe V, per il suo straordinario contributo alla valorizzazione della tradizione culinaria vesuviana; Luigi Russo , patron del ristorante “La Lanterna” – Somma Vesuviana, per il suo straordinario impegno nella valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, in particolare nella preparazione del baccalà;

, patron del ristorante “La Lanterna” – Somma Vesuviana, per il suo straordinario impegno nella valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, in particolare nella preparazione del baccalà; Raffaele Matrone , riconoscimento postumo alla memoria, decano tra le Guide Alpine e Vulcanologie del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, per aver accompagnato, con passione e dedizione, generazioni di visitatori alla scoperta del nostro vulcano, incarnando lo spirito di accoglienza del territorio;

, riconoscimento postumo alla memoria, decano tra le Guide Alpine e Vulcanologie del Presidio Permanente Vulcano Vesuvio, per aver accompagnato, con passione e dedizione, generazioni di visitatori alla scoperta del nostro vulcano, incarnando lo spirito di accoglienza del territorio; Seed Media Agency – web agency – San Giuseppe Vesuviano che con la web serie “E oggi voglio parlare”, ha saputo raccontare l’anima autentica del Parco Nazionale del Vesuvio, trasformando ogni episodio in un viaggio emozionale tra natura, arte e storia;

– web agency – San Giuseppe Vesuviano che con la web serie “E oggi voglio parlare”, ha saputo raccontare l’anima autentica del Parco Nazionale del Vesuvio, trasformando ogni episodio in un viaggio emozionale tra natura, arte e storia; Magma Inc. Design e Comunicazione Cercola (Na), per l’importante lavoro svolto dal 1997 sul Parco Nazionale del Vesuvio. Attraverso la grafica e la comunicazione, Magma ha saputo raccontare le bellezze naturali e paesaggistiche di questo territorio con un tratto distintivo, capace di trasmettere emozioni e rendere il territorio vesuviano immediatamente riconoscibile.

Parchi a Tavola: Un’Occasione di Gusto e Sostenibilità

L’evento si è concluso con “Parchi a Tavola”, un momento enogastronomico che ha messo in risalto la biodiversità agricola e le tradizioni culinarie del Parco Nazionale del Vesuvio. Giovanni Romano ha espresso soddisfazione per l’interesse crescente attorno a FestAmbiente, sottolineando l’importanza di costruire relazioni e fare rete per promuovere una transizione ecologica concreta: “Continueremo a costruire “relazioni” e fare “rete” convinti che questo modus operandi sia l’unica strada percorribile per valorizzare, difendere la biodiversità nella direzione di una transizione ecologica vera che ci aiuti a mitigare i tanti problemi di questo momento storico.”