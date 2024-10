Somma Vesuviana, mostri e zucche di Halloween al Castello D’Alagno

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Domani al Castello di Lucrezia D’Alagno, Mostri, Zucche, scuola di mostrologia, il profondo mistero saranno nella parte interrata e nelle sale del meraviglioso maniero di metà quattrocento.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “E’ anche un modo per avvicinare sempre più, le nuove generazioni, i bambini e le famiglie alla conoscenza dei luoghi!”.

Apertura – DOMANI – GIOVEDI’ – 31 Ottobre – dalle ore 16 e fino alle ore 20!

“Mostri e Zucche domani al Castello di Lucrezia D’Alagno. Ingresso gratuito per entrare nell’atnmosfera misteriosa con laboratori a tema, spettacoli di animazione, addirittura la scuola di mostrologia e la sfilata delle maschere. E’ un modo per avvicinare i più piccoli alla conoscenza anche dei luoghi del proprio territorio e con loro le famiglie. Il Castello con la parte interrata delle cantine e le grandi sale situate nelle due ali, si presta alle atmosfere misteriose come accadde già per il mondo di Hanry Potter che vide la presenza di ben 2000 persone. Alle ore 16 apertura dei cancelli con zucche e mostri, poi sarà un susseguirsi di attività laboratoriali a tema, anche con la scuola di mostrologia. Invitiamo tutti i bambini ed i ragazzi ad esserci, sarà anche un momento di socializzazione”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.