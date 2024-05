Somma Vesuviana, atmosfera medievale al Castello di Lucrezia D’Alagno

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Dal 31 Maggio al 2 Giugno – atmosfera medievale al Castello di Lucrezia D’Alagno.

Raffaele D’Avino (Presidente ProLoco Vesuvia ): “Dal 31 Maggio al 2 Giugno rivivremo il Castello di Lucrezia D’Alagno, con i personaggi che lo hanno abitato e che ha una grande storia essendo del 1458, immergendoci nell’atmosfera storica, con costumi tradizionali, ambienti d’epoca e anche cena a base del grande prodotto tradizionale del nostro territorio che è il baccalà”.

“Dal 31 Maggio al 2 Giugno rivivremo il Castello di Lucrezia D’Alagno che ha una grande storia essendo del 1458, immergendoci nell’atmosfera storica, con costumi tradizionali, ambienti d’epoca e anche cena a base del grande prodotto tradizionale del nostro territorio che è il baccalà. Un prodotto al quale sono legate antiche e meravigliose leggende. Un prodotto di mare in una terra di fuoco. Somma Vesuviana, infatti, è ai piedi del Monte Somma, non una montagna ma un grande patrimonio geologico unico al mondo, dove un tempo c’erano sorgenti e il cui territorio è legato a una storia straordinaria anche di origine spagnola. Per la valorizzazione del patrimonio geologico, naturalistico, culturale, diamo il via a “Racconto Somma: viaggio tra Cultura, Tradizione e Sapori”. Tanti eventi, attraverso i quali daremo a turisti e cittadini, la possibilità di conoscere Somma Vesuviana. Iniziamo con il mettere al centro il Castello. L’evento del 31 maggio, 1 e 2 giugno 20224 dal titolo “Baccalà al Castello”, il quale nasce da una collaborazione molto proficua con ‘800 Borbonico, fornirà l’opportunità di rivivere il Castello D’Alagno, nel suo splendore facendo conoscere meglio la storia dello stesso e di chi ci ha vissuto, ma allo stesso tempo avremo espositori di prodotti tipici e ci sarà la possibilità di scegliersi il proprio menù di Baccalà”. Lo ha annunciato Raffaele D’Avino, Presidente della ProloLoco Vesuvia.

Domani – Mercoledì 22 Maggio – ore 18 e 30 conferenza stampa di presentazione del progetto, presso la sede della Vesuvia Proloco in piazzetta San Domenico, Somma Vesuviana. Durante il briefing con la stampa, la Vesuvia ProLoco, illustrerà tutto il programma “Racconto Somma: viaggio tra Cultura, Tradizione e Sapori”.