Accoltellato alla spalla dopo una lite

AFRAGOLA – Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti nell’ospedale villa dei fiori di Acerra dove poco prima si era presentato un 24enne incensurato di Afragola.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo, mentre era in via Sicilia, angolo via Veneto, ad Afragola. dopo aver discusso per futili motivi con uno sconosciuto, sia stato aggredito da quest’ultimo con un coltello. Il 24enne è stato colpito alla spalla.

La vittima è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri.