Somma, Rianna: “Votata all’unanimità una mozione che consentirà al Comune di risparmiare denaro e aumentare la produttività”

Riceviamo dal consigliere Salvatore Rianna e pubblichiamo

Nello scorso consiglio comunale, l’assemblea ha accolto all’unanimità la mozione mirata a snellire la tecnostruttura dell’Ente. “Con un disavanzo di circa 12 milioni di euro, ma anche a prescindere da ciò, c’è bisogno di una riduzione in primis dei costi non essenziali. Ebbene, con i colleghi Giuseppe Nocerino e Giuseppe Sommese, abbiamo sottoposto al Consiglio una proposta: accorpare due posizioni organizzative: la P08 (cultura, politiche giovanili, biblioteca, informagiovani e forum dei giovani con la PO5 (servizi esternalizzati e contenzioso). Siamo soddisfatti che la proposta sia stata accolta all’unanimità, non solo per il risparmio del quale beneficerà l’Ente, ma anche per la maggiore produttività che ne deriverà” – dichiara il consigliere Rianna.

Nel recente Consiglio Comunale, inoltre, una interrogazione illustrata dal consigliere Rianna e controfirmata anche dai consiglieri Nocerino e Sommese, ha consentito il recupero per le casse comunali di parecchie migliaia di euro dal Comune di Senerchia col quale Somma Vesuviana ha in corso una convenzione per la Segreteria Generale.

“Recuperare crediti che l’ufficio aveva dimenticato di esigere e ora incamerati dalle casse comunali è una soddisfazione ma non possiamo fermarci qui- afferma Rianna – innanzitutto perché, guarda caso, il giorno del primo impegno e della prima liquidazione è lo stesso in cui la nostra interrogazione è stata presentata e poi perché, nella risposta dell’assessore in Consiglio, si parla di un rateizzo che a nostro parere non può essere concesso. Il consiglio comunale ha stabilito che il comune di Somma, per condividere con Senerchia la Segreteria Generale, debba essere pagato ogni due mesi. È una decisione che spetta all’assemblea degli eletti e a nessun altro. Al momento, sono stati recuperati 35 mila euro, e non è poco”.