Il Gruppo PPE visita il Parco del Vesuvio ed il Real Osservatorio Vesuviano nell’ambito delle Giornate Studio e dell’Università Estiva a Napoli: cooperazione e tutela ambientale al centro del dialogo europeo-mediterraneo

Ottaviano, 24.09.2024

Dal 25 al 27 settembre 2024 si svolgeranno in Campania, a Napoli, le Giornate Studio e l’Università Estiva del gruppo del Partito Popolare Europeo (EPP Group Study Days and Summer University). Il Gruppo PPE sarà in città per tre giorni di studio, dal 25 al 27 settembre, con la presenza di importanti personalità esterne, per ascoltare la società civile, la voce degli esperti e degli attivisti politici.

Mercoledì 25 settembre il Palazzo Reale di Napoli ospiterà i membri del Gruppo per un dibattito sull’importanza della regione mediterranea e sulla necessità di creare una vera e propria Unione della Difesa. L’incontro proseguirà giovedì 26 settembre con dibattiti con esponenti accademici sulle riforme dell’UE per l’allargamento, sulla strategia per un’Europa competitiva e sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani. La visita si concluderà venerdì mattina con un incontro dell’Academy del Gruppo PPE sull’Europa e il suo vicinato, con un focus particolare sulle sfide nel Mediterraneo.

In occasione delle attività programmate a Napoli, il 26 settembre 2024, la delegazione del Gruppo PPE visiterà il Parco Nazionale del Vesuvio. La visita includerà una tappa al Cratere del Vesuvio, offrendo l’opportunità di esplorare e apprezzare la bellezza naturale e il valore geologico di questo sito, seguita da un tour presso il Real Osservatorio Vesuviano, sede storica dell’INGV. Qui, un panel dedicato alla pianificazione dell’area protetta, con un focus particolare sul rischio vulcanico, approfondirà gli aspetti scientifici e l’attività vulcanica della regione.

Questa visita rappresenta un momento significativo all’interno dei tre giorni di studio che il Gruppo PPE sta trascorrendo a Napoli, città che si conferma come punto di riferimento per la cooperazione tra Europa e Mediterraneo.

Nelle attività previste per il giorno 26 nel Parco Nazionale del Vesuvio, gli eurodeputati del Gruppo PPE saranno accolti dal Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio Raffaele De Luca, dal Capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano e dal Direttore INGV – Osservatorio Vesuviano Mauro di Vito.

La visita al Parco del Vesuvio non solo arricchirà la conoscenza dei partecipanti sulle problematiche ambientali e culturali, ma sottolineerà anche l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo per affrontare sfide condivise

“Siamo onorati – ha dichiarato Raffaele De Luca, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – di accogliere la delegazione del Partito Popolare Europeo nel Parco Nazionale del Vesuvio. Questa visita rappresenta un’opportunità unica per far conoscere a leader europei e internazionali la straordinaria ricchezza naturale e il valore scientifico del nostro territorio. Il Vesuvio, con la sua storia geologica e culturale, incarna non solo un simbolo del patrimonio italiano, ma anche un luogo di riflessione sulle sfide ambientali che ci uniscono tutti. La presenza del Gruppo PPE qui oggi sottolinea l’importanza della cooperazione tra Europa e Mediterraneo per promuovere la tutela ambientale e lo sviluppo sostenibile. Confidiamo – conclude il Presidente Raffaele De Luca – che questa visita possa ispirare nuove sinergie tra i Paesi del Mediterraneo e l’Unione Europea, nel segno della salvaguardia del nostro pianeta e della promozione di una cultura condivisa di responsabilità verso il futuro.”