Somma, i consiglieri Sommese e Piscitelli chiedono chiarimenti sui lavori per i marciapiedi di Via Marigliano

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

I capigruppo Consiliari Giuseppe Sommese e Vincenzo Piscitelli si sono rivolti al Sindaco, all’Assessore ai LL. PP., al Responsabile P.O. 3 Ufficio Antiabusivismo, al Comandante P.M. e al Comandante Stazione Carabinieri per ottenere chiarimenti in merito ai lavori di realizzazione dei marciapiedi di Via Marigliano.

I sottoscritti Capigruppo Consiliari, in riferimento all’oggetto fanno presente quanto segue:

– in occasione della discussione dell’argomento di che trattasi durante lo svolgimento dell’ultima seduta di Consiglio Comunale è stato accertato e dichiarato testualmente dal Sindaco che non c’ è un progetto approvato per la realizzazione dei lavori; inoltre i pochi incartamenti di cui si sono dotati gli uffici sono lacunosi dal mero punto amministrativo, confusionari nelle dizioni e distinti per forma e contenuto;

– il tutto fa presagire che tutto sono tranne che veri e propri atti amministrativi.

Ciò premesso si chiede alle S.V di adoperarsi affinché si accertino i fatti e si predispongano gli atti consequenziali per ripristinare i presupposti di trasparenza e legalità della azione amministrativa.

Sicuri in un presto riscontro, l’occasione è gradita per porgere saluti e ringraziamenti.