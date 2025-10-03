Somma, fine dell’amministrazione Di Sarno, il PSI: “Occasione per ripartire”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

COMUNICATO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

SEZIONE DI SOMMA VESUVIANA

Dopo otto anni si chiude l’esperienza amministrativa targata Di Sarno. Un’amministrazione che ha rappresentato, senza alcun dubbio, uno dei periodi più bui per Somma Vesuviana, città che per storia, cultura e identità è sempre stata un riferimento per tutto il territorio vesuviano. I cittadini sommesi sono stati vittime innocenti di una gestione politica fatta di personalismi, approssimazione e vuoto di visione. Una pseudo-politica lontana dai valori della buona amministrazione e ancor più distante dai bisogni reali della nostra comunità.

Da lunedì Somma Vesuviana sarà commissariata. Una decisione che segna una sconfitta per tutta la classe dirigente, di maggioranza come di opposizione, che negli anni si è alternata senza mai offrire una prospettiva credibile e coerente. Il Partito Socialista Italiano di Somma Vesuviana, attraverso la voce di tutti i suoi iscritti e militanti, esprime profonda amarezza per le condizioni in cui versa oggi il nostro paese. Ma, al tempo stesso, rinnova con forza il proprio impegno per una politica seria, competente e vicina alle persone.

La primavera prossima i cittadini saranno finalmente chiamati alle urne. Ci auguriamo che sia l’occasione per restituire sovranità al popolo e per voltare pagina, lasciandosi alle spalle le logiche che hanno portato Somma al declino. Noi socialisti ci saremo, con le nostre idee, i nostri valori, e soprattutto con la volontà di contribuire a una nuova stagione per Somma Vesuviana. Una stagione di rinascita, dignità e rispetto. Che Somma possa tornare davvero agli antichi splendori. ✊

Maria Pangiroli Segretario cittadino PSI