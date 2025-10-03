Somma, l’Assessore Perna si congeda: “Anni intensi, continuerò a lavorare per la città”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Con grande emozione prendo la parola oggi per congedarmi dal ruolo di Assessore del Comune di Somma Vesuviana, incarico che ho avuto l’onore di ricoprire dal 2020 fino ad oggi.

Sono stati anni intensi, complessi, ma allo stesso tempo ricchi di esperienze umane e professionali che porterò sempre con me. Desidero, innanzitutto, rivolgere il mio più sentito ringraziamento al Sindaco, che ha riposto in me la sua fiducia affidandomi questo ruolo così importante per la nostra comunità.

Ringrazio i colleghi di giunta e tutti i consiglieri comunali per il percorso condiviso.

Un grazie sincero va alle associazioni del territorio, che con il loro impegno, la loro passione e il loro entusiasmo hanno contribuito in maniera determinante a valorizzare la nostra città e a rendere più forte il senso di comunità. Ringrazio i singoli cittadini che, con il loro supporto, con le loro idee e con la loro partecipazione, hanno reso possibile portare avanti tanti progetti e iniziative.

Un ringraziamento speciale alle dirigenti scolastiche, che sono sempre state al mio fianco con le loro idee, la loro sensibilità e la loro dedizione. Spero, a mia volta, di essere stata per loro un supporto concreto e un punto di riferimento nell’interesse dei nostri ragazzi e della scuola, che è il cuore pulsante della nostra comunità.

Non posso infine non rivolgere un pensiero riconoscente a tutta la macchina comunale: dai dirigenti ai dipendenti, che con competenza, professionalità e spirito di servizio sono stati fondamentali per la realizzazione di tutti i progetti messi in campo in questi anni. Senza il loro lavoro quotidiano, nulla sarebbe stato possibile.

L’amministrazione è caduta, e con essa si conclude questa esperienza istituzionale. Ma non si interrompe l’impegno personale e civile che sento nei confronti della nostra città: continuerò, in altre forme e con la stessa passione, a lavorare per il bene di Somma Vesuviana.

Concludo con un sentimento di sincera riconoscenza: grazie a chi mi ha sostenuto, incoraggiato, e anche a chi mi ha criticato con onestà. Tutto ciò mi ha arricchito e fatto crescere.

Il mio augurio è che chi verrà dopo possa proseguire con dedizione e amore verso la nostra comunità, perché Somma merita sempre il meglio.