Somma, all’Iti “Majorana” gli studenti incontrano l’aeronautica militare di Napoli

Somma Vesuviana. Entra nel vivo il progetto che vede l’istituto tecnico industriale “Majorana” e la redazione de LaProvinciaonline collaborare per la realizzazione del documentario dedicato al pilota-eroe Gaetano Aliperta.

Stamane nell’istituto di Somma Vesuviana la presenza dell’aeronautica militare, rappresentata dal vicecomandante tenente colonnello Pietro Troncone, dal primo luogotenente Giacomo Riviezzo e il Luogotenente Lucio Canzanella. I militari hanno tenuto un briefing in cui hanno illustrato, le attività dell’Aeronautica oltre che attività di orientamento. Soprattutto considerato che l’Iti prevede proprio un indirizzo aeronautico, si è tenuto un dibattito con il coinvolgimento attivo degli studenti attinente le attività di volo, e il ruolo dell’aeronautica in Italia. In particolare, poi, col pilota tenente colonnello Troncone i ragazzi hanno approfondito i concetti che richiamano anche le attività svolte dall’eroe di Somma Vesuviana Gaetano Aliperta. Il ruolo del pilota li ha particolarmente colpiti e proprio all’ufficiale hanno rivolto numerose domande, dimostrando per tutto l’incontro grande attenzione e partecipazione.

Gli esponenti dell’Aeronautica sono stati accolti dalla dirigente scolastica Paola Improta, dall’ideatore del progetto Emanuele Coppola, da Giuseppe Cirillo referente PCTO, Bernardo Sorrentino, Lilly Buonaiuto e Giuseppe Esposito tutor interni. I militari dell’Aeronautica hanno dimostrato una professionalità e una umanità che ha particolarmente coinvolto gli studenti, non si escludono nuove collaborazioni.

In auditorium stamattina oltre alle due classi (Quarta B informatica e terza I Aeronautica) parte integrante nel progetto, anche le altre due classi ad indirizzo Aeronautico. Nei prossimi giorni si passerà alle riprese in esterna del documentario sulla vita di Aliperta.