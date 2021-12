Natale 2021, cosa regalare? Ecco i doni più gettonati

È dicembre e le feste natalizie sono ormai sempre più vicine. Un Natale che sarà molto diverso rispetto a quello del 2020, in cui ci saranno molte meno restrizioni permettendo a tutti di poter trascorrere le festività in tranquillità seppure con le dovute precauzioni.

Ogni anno però il dilemma è sempre lo stesso: cosa regalare alle persone care a Natale?

C’è chi si riduce all’ultimo minuto e chi, invece, si organizza anche molto tempo prima per evitare la folla dei giorni a ridosso delle feste. Eppure sono sempre tante le persone che ogni anno sono indecise sul tema dei regali natalizi, dunque ecco la lista dei regali più gettonati per questo 2021.

Ci sono i grandi classici come intimo, biancheria e prodotti per la casa o abbigliamento che restano nelle parti alte delle classifiche mondiali dei “regali sicuri”, ovvero quelli che sicuramente andranno a buon fine e verranno apprezzati. Poi ci sono i libri, sempre molto quotati soprattutto se si parla di persone che amano leggere e sono curiose di conoscere nuovi autori o rispolverarne dei vecchi, un “regalo salvavita” che può essere comprato anche all’ultimo minuto e che non richiede grandi sforzi economici. E ancora, accessori, pelletteria, profumi e cosmetici che quest’anno sono di nuovo in voga soprattutto, a quanto pare, se a regalarlo è un partner. Insomma regali natalizi che soddisfano chi li compra e chi li riceve in quanto economici ma allo stesso tempo utili ed apprezzati. Se poi si ha la possibilità di poter acquistare regali più costosi ecco che si arriva in cima alla lista dei regali più gettonati di questo 2021: la tecnologia. Televisori, smartphone e console di ultima generazione sono ormai gli acquisti tecnologi più richiesti in Italia e nel mondo e sicuramente tra i più apprezzati. Tornano inoltre quest’anno anche i box regalo, ovvero i pacchetti di viaggi e vacanze che, complice la fine della pandemia, sono di nuovo tra i regali più consigliati per questo 2021: città artistiche, terme e spa, o anche solo un fine settimana in montagna presso località sciistiche, sono certamente le destinazioni preferite per cui vi è stato un vero e proprio boom di prenotazioni.

Insomma, che sia un regalo costoso o economico non importa, ciò che conta è poter finalmente tornare a trascorrere le festività natalizie insieme dopo un periodo tanto drammatico come quello appena trascorso, e sembra essere proprio questo il regalo migliore del 2021.