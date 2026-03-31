Somma al voto, centro destra compatto per Antonio Granato sindaco

Riceviamo e pubblichiamo

I rappresentanti politici di Forza Italia e Fratelli Di Italia, con i movimenti civici Forza Somma, Giovani per Somma, Oblò, Somma Nova, al termine di un confronto ampio e approfondito orientato esclusivamente ai bisogni reali della nostra Città, comunicano di aver individuato nella persona dell’Avv. Antonio Granato il candidato Sindaco per le prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026.

Una scelta chiara e unitaria, frutto di una visione condivisa per una Somma Vesuviana più moderna, sicura, equa e vicina ai cittadini.

Tale coalizione, centrista, moderata, ispirata a valori del riformismo e del cattolicesimo democratico è disponibile a confrontarsi con esponenti politici e civici della Città che condividano tali valori.