Somma, modifica orario Polizia Municipale:vertice in prefettura

Somma Vesuviana. Convocata riunione in Prefettura per l’8 agosto: al centro la modifica dell’orario di servizio della Polizia Municipale.

Somma Vesuviana. È stata convocata per venerdì 8 agosto alle ore 15:00, presso la Prefettura di Napoli, una riunione urgente con i rappresentanti del CSA, per discutere in merito alla recente delibera approvata dal Comune di Somma riguardo la modifica dell’orario di servizio della Polizia Municipale.

Il provvedimento, approvato durante la seduta del Consiglio Comunale dello scorso 31 luglio 2025, prevede un’estensione dell’orario di servizio degli agenti della Polizia Municipale dalle ore 06:00 alle ore 24:00. L’ obiettivo, secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione comunale, è quello di rafforzare il presidio sul territorio e garantire una maggiore presenza degli agenti nelle fasce orarie più sensibili, in particolare intorno alle 07:30, in concomitanza con l’ingresso a scuola di bambini e ragazzi, e nelle ore serali dopo le 21:00.

Tuttavia, la decisione ha suscitato forti critiche da parte del sindacato CSA, che ha chiesto l’immediato intervento della Prefettura. Secondo il sindacato, la delibera è da considerarsi illegittima a causa della carenza di personale presso il Comando di Polizia Municipale di Somma Vesuviana, il quale attualmente può contare su solo 16 unità operative, a fronte delle 51 previste per garantire un servizio efficace e sostenibile.

Nella nota inviata in Prefettura Salvatore Massimo, Segretario provinciale del CSA di Napoli, ha dichiarato: “L’imposizione di un nuovo orario senza un adeguato rafforzamento dell’organico comporta gravi ripercussioni sul benessere psicofisico dei lavoratori, aumentando lo stress, riducendo la possibilità di conciliazione tra vita lavorativa e privata, e violando il diritto di conoscere con congruo anticipo i propri turni, diritto che risulta completamente disatteso dalla delibera in questione”.