Somma, fiaccolata in memoria di Giovanni, Aldo ed Enrico, morti sulla 268 nel 2013

Somma Vesuviana. Il 4 ottobre ci sarà una fiaccolata in memoria di Giovanni, Enrico e Aldo, i tre giovani morti in un incidente stradale sulla SS 268 nel 2013.

Giovanni Cautiero aveva solo 19 anni quando perse la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel febbraio 2013 sulla statale 268. In auto con lui vi erano altri quattro ragazzi, due dei quali, Enrico e Aldo ebbero lo stesso tragico destino di Giovanni. Da allora Giuseppina Manzo, madre di Giovanni, nonostante il dolore per la perdita del suo amato figlio, continua a mantenere vivo il suo ricordo.

Giuseppina ha sempre dichiarato di sentire forte la presenza di Giovanni nella sua vita e di trarre dall’amore verso di lui la forza per continuare a vivere, così come ha affermato anche in una recente intervista rilasciata a Gianmarco Pone. Un legame speciale come solo quello di una mamma e un figlio può essere e che continua oltre la fine della vita. Infatti, Giuseppina interpreta molti segni nella sua quotidianità come messaggi che il suo angelo le invia per darle il coraggio di andare avanti.

Per questo motivo, Giuseppina ha voluto organizzare una nuova fiaccolata in memoria di suo figlio e dei suoi due amici morti insieme a lui in quel terribile giorno di febbraio. La manifestazione in ricordo dei tre giovani e di tutte le vittime di incidenti stradali sulla 268 si terrà il prossimo 4 ottobre e partirà da Piazza Vittorio Emanuele III, per poi proseguire verso Via Aldo Moro, Via Macedonia e Via Costantinopoli. Infine, ultima tappa del corteo sarà Piazzetta Mia Martini.