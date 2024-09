Calcio a San Giuseppe Vesuviano, nasce il team “I Vesuviani”

Il neo assessore allo sport Andrea Ementato dà il benvenuto alla squadra amatoriale “I Vesuviani” di San Giuseppe Vesuviano, che parteciperà al prestigioso campionato intersociale, organizzato dall’AICS, che si disputa a Napoli da circa 40 anni. La squadra allenata da mister Antonio Marasco, vecchia gloria del calcio professionistico che ha militato anche nella serie A in squadre come il Verona, Venezia, Modena, Palermo e altre è formata da tanti giovani e meno giovani del paese che condividono la passione del calcio. Tra i partecipanti anche il dirigente del Comune di San Giuseppe Vesuviano, dr. Ing. Raffaele Miranda. Il sindaco Michele Sepe e l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Ementato, sin da subito si è dimostrata vicino al progetto calcistico con lo spirito di creare momenti di aggregazione sociale e culturale per l’intera comunità sangiuseppese. E’ obiettivo dell’assessorato istituire la cosiddetta “giornata dello sport” coinvolgendo anche tutte le scuole cittadine.