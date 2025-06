Somma, “Danziamo intorno al mondo”: al Plesso De Matha un viaggio tra culture ed emozioni

Somma Vesuviana. “Danziamo intorno al mondo”: al Plesso De Matha una Recita di Fine Anno all’insegna della cultura e della condivisione.

Ieri, martedì 12 giugno 2025, alle ore 18:00, si è svolta presso il plesso De Matha del Primo Circolo Didattico “Raffaele Arfè” di Somma Vesuviana la recita di fine anno delle classi Topini e Scoiattoli, intitolata “Danziamo intorno al mondo”. L’evento ha rappresentato il culmine di un percorso educativo che ha visto coinvolti i bambini in un viaggio simbolico attraverso diverse culture, esplorando tradizioni, suoni e colori di vari Paesi.

La manifestazione ha avuto luogo in un’atmosfera di festa e partecipazione, con la presenza di genitori, insegnanti e membri della comunità scolastica. I piccoli protagonisti hanno dato vita a danze, canti e scenografie ispirate a diverse tradizioni culturali, dimostrando come l’arte possa fungere da ponte tra le diverse realtà del mondo.

I ringraziamenti dei genitori

Le famiglie dei piccoli allievi hanno espresso entusiasmo e soddisfazione per il lavoro svolto dai bambini insieme alle insegnanti. Un sentito ringraziamento anche a Maria Rosaria, Giovanna e Marilena rispettivamente rappresentante del consiglio e rappresentanti di classe: “Vogliamo esprimere un profondo ringraziamento a nome di tutte le famiglie per l’impegno, la dedizione e l’entusiasmo con cui Maria Rosaria Granato, rappresentante del consiglio, e Giovanna, rappresentante di classe, hanno collaborato instancabilmente alla realizzazione di questa meravigliosa recita di fine anno. Un evento che segna una tappa importante: i nostri bambini stanno per lasciare l’asilo per intraprendere una nuova, emozionante avventura alla scuola primaria. È un momento di crescita, non solo per loro, ma anche per noi genitori, che li accompagniamo con emozione e speranza”.

L’impegno dei docenti e della Dirigente.

Le due rappresentanti hanno voluto ringraziare anche Maria Di Fiore: “Ringraziamo particolarmente anche la Dirigente Scolastica. Sebbene non fosse presente fisicamente, il suo messaggio è arrivato dritto al cuore e ci ha profondamente commosse. Sentire il sostegno e la vicinanza della scuola è per noi motivo di grande gratitudine. Viviamo in un mondo complesso, a volte difficile da comprendere. Ma proprio per questo il nostro compito di genitori è ancora più importante: vogliamo crescere figli consapevoli, gentili, rispettosi degli altri e del mondo che li circonda. E sappiamo che, per farlo, dobbiamo essere noi per primi il loro esempio”.

Le parole del Sindaco.

Anche il Sindaco di Somma, Salvatore Di Sarno, ha ha voluto esprimere il proprio apprezzamento con una dichiarazione ufficiale, sottolineando il valore educativo e culturale dell’iniziativa: “Oggi, con grande emozione, celebriamo il progetto di fine anno Danziamo intorno al mondo, un’iniziativa straordinaria che ha visto protagonisti i bambini del plesso De Matha del Primo Circolo Raffaele Arfè. Attraverso la danza, i canti, i nostri piccoli cittadini hanno esplorato tradizioni, suoni e colori di diverse culture, dimostrando che l’arte è un ponte che unisce i popoli. Un sentito grazie ai bambini, che con entusiasmo e impegno hanno reso questo evento speciale. Un ringraziamento speciale va anche alle maestre, che con dedizione hanno guidato i loro alunni in questo meraviglioso percorso di scoperta e crescita”.