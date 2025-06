Ambito N23, al via il progetto P.I.P.P.I. : percorsi di accompagnamento per prevenire l’allontanamento dei minori

Riceviamo e pubblichiamo

Ambito N23, al via il progetto P.I.P.P.I. per il sostegno alla genitorialità vulnerabile. Percorsi di accompagnamento per prevenire l’allontanamento dei minori

Sostenere le famiglie in difficoltà e rafforzare le competenze genitoriali per evitare l’allontanamento dei minori dal proprio nucleo: è questo l’obiettivo del progetto P.I.P.P.I. – Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione, partito ufficialmente oggi nell’Ambito Sociale N23.

Il progetto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Università di Padova, è stato avviato con un primo incontro al Centro per le Famiglie “Estia” di San Paolo Bel Sito, che ha visto la partecipazione di genitori e bambini già seguiti dai servizi sociali. A loro è ora destinato un percorso strutturato e intensivo di accompagnamento educativo, psicologico e relazionale.

P.I.P.P.I. coinvolgerà tutti i 14 Comuni dell’Ambito N23 fino a marzo 2026, con un ricco calendario di attività che vedrà impegnate équipe multidisciplinari capaci di affrontare in modo integrato le diverse fragilità familiari. Il programma prevede incontri periodici, momenti di confronto con specialisti e, a partire da lunedì, l’avvio dell’educativa familiare a domicilio con la presenza costante di educatori professionali.

Un’azione concreta e continuativa per costruire legami più solidi tra genitori e figli e per prevenire la sofferenza legata alla separazione familiare.