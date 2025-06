Somma lancia gli “Itinerari del Gusto e dell’Anima” con i borghi campani

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

La Giunta Comunale approva il protocollo d’intesa per realizzazione di itinerari turistico – culturali sul territorio di Somma Vesuviana. Nasce la rete con i comuni di Scisciano – Castello di Cisterna – Sant’Anastasia – Saviano – Camposano.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano : “Il progetto prevede: “Itinerari del Gusto e dell’Anima – Cultura, natura e sapori nei borghi campani” in forma associativa”.

Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura, Eventi e Sport del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “La direzione è quella giusta. Domenica Giornata dello Sport in Piazza Vittorio Emanuele III. Negli stessi minuti, dalle ore 9 alle ore 14, al Borgo del Casamale avremo il Mercatino con gli Oggetti del passato in Piazza Ferrante D’Aragona”.

Domenica 15 Giugno dalle ore 9 tanto sport per tutti in Piazza Vittorio Emanuele III.

Dopo il successo con ben 150 turisti – escursionisti al Borgo, il Centro Storico chiuso al traffico, sarà protagonista del Mercatino degli Oggetti del passato, Domenica 15 Giugno, sempre dalle ore 9! In compagnia della tradizionale e storica ristorazione del paese!

“Abbiamo approvato il protocollo d’Intesa per la partecipazione in forma associativa al Programma di Percorsi Turistici di tipo Culturale, Naturalistico e Enogastronomico per la Promozione Turistica della Campania. Il progetto prevede: “Itinerari del Gusto e dell’Anima – Cultura, natura e sapori nei borghi campani” in forma associativa, con i comuni di Scisciano (NA), Saviano (NA), Castello di Cisterna (NA), Sant’Anastasia (NA) Somma Vesuviana (NA) e Camposano (NA). I comuni del circondario si uniscono, fanno rete perchè insieme si potranno creare itinerari turistici di grande valore. Andiamo a rafforzare la promozione del patrimonio culturale, enogastronomico e anche popolare di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

L’Amministrazione Comunale tende a rafforzare la valorizzazione del territorio. Dopo il successo di domenica scorsa con ben 150 turisti – escursionisti al Borgo antico del Casamale, per l’evento FAI, Domenica 15 Giugno altro appuntamento al Centro Storico. Dalle ore 9 alle ore 14, in Piazza Ferrante D’Aragona si terrà il Mercatino con Oggetti del passato. Una Mostra – Mercato.

Dalle ore 9, la Giornata dello Sport in Piazza Vittorio Emanuele III!

“Anche questo protocollo, approvato dalla Giunta, è la testimonianza della linea adottata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Di Sarno che vuole valorizzare il territorio di Somma Vesuviana. Oltre al protocollo firmato, stiamo per partire con un nuovo ciclo di eventi sul territorio. Domenica 15 Giugno, avremo in contemporanea, due eventi importanti. Dalle ore 9, in Piazza Vittorio Emanuele III, avremo la Giornata Nazionale dello Sport – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura, agli Eventi e allo Sport del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – ideata e voluta dal Coni con l’impiego di tutte le associazioni sportive. Avremo tanti sport per tutti, in Piazza Vittorio Emanuele III.

Dalle ore 9, alle ore 14, invece, in Piazza Ferrante D’Aragona, al Borgo Antico del Casamale, si terrà il Mercatino con Oggetti del passato. Una Mostra – Mercato che prevede anche aperitivo al Borgo alle ore 11 e 30 e le Mostre artistiche di Luigi Coppola, Marco Guarracino e Gino Polise”.