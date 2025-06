Marigliano, pedone centrato da una bimba in bici

Marigliano.

Pedone investito da una bambina in bicicletta. accertamenti in corso

Nel pomeriggio dell’11 giugno 2025, una bambina, di età compresa tra gli 8 e i 10 anni ha accidentalmente investito una donna mentre camminava su piazza municipio. L’incidente è avvenuto intorno alle ore19:30.

Tempestivamente è intervenuto il nucleo operativo della polizia municipale , guidata dal comandante dott Emiliano Nacar, per effettuare i rilievi del caso e verificare l’esatta dinamica dell’accaduto anche grazie ai filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza privata di un’attività commerciale.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina stava pedalando sull’area pedonale quando ha perso il controllo della bicicletta finendo contro la signora. Dai primi accertamenti, la minore circolava sola senza la supervisione di un familiare. La donna è caduta riportando alcune contusioni ed è stata prontamente soccorsa dal personale del 118, che l’ha trasportata all’ospedale per accertamenti.

L’episodio riapre il dibattito sull’uso delle biciclette sui marciapiedi, in particolare da parte dei più piccoli. Il Codice della Strada vieta infatti la circolazione dei velocipedi sui marciapiedi, salvo diverse indicazioni o in presenza di bambini molto piccoli sotto supervisione.

Il

Comandante nacar dichiara che fenomeni del genere non sono tollerati. La sicurezza dei cittadini riveste carattere prioritario. Saranno implementati i controlli ed attivati servizi di prevenzione e contrasto a tali condotte.

Le autorità stanno valutando eventuali responsabilità a carico dei genitori sui quali incombe il dovere di controllo dei minori.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.