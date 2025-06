Somma, al via i lavori di asfaltatura di 20 strade

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Comunicato Stampa

Partono i lavori di asfaltatura di altre 20 strade. Si inizia il 17 Giugno.

Ezio Micillo – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“ Abbiamo strade sulle quali i cittadini chiedevano di intervenire, strade sulle quali mancavano interventi da decenni!”.

Salvatore Di Sarno – sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano:“Dopo l’apertura di tre cantieri per la realizzazione di tre scuole all’interno di un Parco Urbano, Martedì partiamo con i lavori sulle strade”.

“Martedì 17 iniziano i lavori di asfaltatura di altre 20 strade cittadine che si aggiungeranno alle 10 che sono state asfaltate di recente. Con queste 2 strade arriviamo a ben 30 strade su 100, circa, quante ne sono sul territorio cittadino, andando a coprire il 30% della viabilità cittadina. Dopo l’inaugurazione dei tre cantieri per la realizzazione di ben tre plessi scolastici in un Parco Urbano, in Via Giulio Cesare, e dopo l’inaugurazione dei lavori presso lo Stadio Comunale Felice Nappi, ricominciamo con le strade”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Asfaltatura anche di Via Vignariello, Via Marigliano, Via San Sossio, Via Don Minzoni e non solo!

“Iniziamo da Via Napoli, Martedì 17 Giugno, poi altre 19 strade suddivise in tre lotti e saranno strade sulle quali i cittadini hanno chiesto spesso di intervenire. Dunque asfaltiamo Via Don Minzoni, Via Malatesta, Via San Sossio, Via Vignariello, Via Marigliano, Via Colle, ma avremo tante strade di periferia e nelle masserie. Penso a Via Micco, Traversa Sioscia, Vico Conzuolo o altre strade anche centrali, sulle quali non si interveniva da decenni o sulle quali non ci sono stati mai interventi. Asfaltatura delle strade come via Traversa Garibaldi, via I Casaraia, Via Coppola”.