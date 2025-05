Somma, il Comune ordina lo sgombero del Museo Etnostorico

Somma Vesuviana, il Comune ordina lo sgombero dell’ex Convento di Santa Maria a Castello: entro il 30 maggio via l’Accademia Vesuviana e il Museo Etnostorico.

In data 30 aprile 2025, il Comune di Somma Vesuviana ha ordinato lo sgombero dei locali dell’ex Convento di Santa Maria delle Grazie a Castello, attualmente occupati dall’Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche e dal Museo Etnostorico delle Genti Campane “Annamaria Amitrano”.

L’edificio, di proprietà comunale, era stato concesso in comodato d’uso gratuito nel 2010 all’associazione “Accademia Vesuviana di Tradizioni Etnostoriche” per la gestione del museo. Il contratto aveva una durata di sei anni, con scadenza fissata al 17 febbraio 2016.

Nel 2017, l’amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di rientrare in possesso dell’immobile per utilizzarlo per finalità istituzionali. Nel 2022, il legale rappresentante dell’Accademia ha chiesto una proroga biennale del comodato, motivandola con la prolungata chiusura delle attività a causa della pandemia da Covid-19. Tuttavia, tale proroga non è stata concessa. Nello stesso anno, è stata comunicata al Comune la cessazione delle attività museali e l’impegno a lasciare i locali.

Nonostante ciò, lo sgombero non è mai stato eseguito. Per questo motivo, sia nel 2024 che nei primi mesi del 2025, l’architetto Giuseppe Schiattarella, responsabile della P.O. 4 del Comune, ha diffidato l’Accademia a lasciare l’immobile e a saldare le utenze arretrate. Lo scorso mese, l’associazione ha chiesto un rinvio dello sgombero, sostenendo che il trasloco del materiale presente nel museo richieda almeno tre mesi.

Ora, però, il Comune ha imposto tempi stringenti. L’ordine di sgombero stabilisce che i locali dell’ex Convento, situati in via Santa Maria delle Grazie a Castello (Catasto Fabbricati, foglio 27, particella 5, subalterno 1), dovranno essere liberati entro le ore 9:00 del 30 maggio 2025.

Nel caso in cui i locali non vengano restituiti volontariamente, l’Ente ha annunciato che procederà con lo sgombero forzato alle ore 10:00 dello stesso giorno, con l’intervento della forza pubblica e la redazione di un verbale alla presenza di testimoni.

Tutti i beni trovati all’interno saranno trasferiti nei depositi comunali e resteranno disponibili per 30 giorni. Trascorso questo termine, verranno smaltiti in discarica, con addebito delle spese e applicazione delle sanzioni previste dalla legge.