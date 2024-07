Sindaco va dai commercianti colpiti dalle intimidazioni del racket

CASORIA. Nella mattinata di ieri il sindaco di Casoria Raffaele Bene, accompagnato dalla consigliera comunale Marianna Riccardi, ha fatto visita alle attività commerciali colpite dalle azioni intimidatorie registrate nella notte tra giovedì e venerdì.

Il primo cittadino si è recato nel negozio della zona di piazza Cirillo all’esterno del quale è scoppiata una bomba carta e nella concessionaria “Servi Auto” di via Tevere, teatro del rogo di 3 vetture, dove si è a lungo intrattenuto a parlare col titolare Giovanni Iazzetta. Agli esercenti colpiti il sindaco Bene ha manifestato la propria solidarietà personale, ma soprattutto ha dato garanzie sulla presenza delle istituzioni al loro fianco, come già mostrato nelle ore successive agli episodi. La prima risposta è, infatti, arrivata da S.E. il Prefetto di Napoli Michele Di Bari che ha convocato per venerdì 2 il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza proprio a seguito di questi episodi.

“I criminali che si nascondono dietro queste azioni ignobili devono capire che faremo terra bruciata intorno a loro stando vicini ai commercianti e chiedendo rinforzi che possano servire sia alle indagini che al contrasto di azioni illecite. Dopo la solerte risposta del Prefetto, che ancora ringrazio, ho voluto personalmente stringere la mano ai commercianti colpiti e ricordare loro che le istituzioni sono vicine: l’ho fatto portando loro la solidarietà concreta di un primo passo come la riunione indetta per venerdì” ha dichiarato Raffaele Bene.