Sindaco e vice arrestati, parla il boss: “Controllavo io la coalizione di centrodestra”

POGGIOMARINO – “Una volta individuato il candidato sindaco della coalizione, nella figura di Maurizio Falanga, ed essendomi garantito l’appoggio di Carillo quale rappresentante dei moderati e di Luigi Belcuore quale esponente di Fratelli d’Italia, di fatto avevo il controllo della coalizione di centro destra e quindi della possibile amministrazione comunale”.

A parlare della vicenda delle elezioni a Poggiomarino e degli accordi presi per condizionarle è il boss Rosario Giugliano, in un interrogatorio, che risale al 4 ottobre 2023, agli atti dell’inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso a Poggiomarino, in occasione della tornata elettorale del 20 e 21 settembre 2020 su cui hanno indagato i carabinieri di Torre Annunziata e la Dda di Napoli.

“Ebbi due incontri con Maurizio Falanga... – dice ancora il boss – gli illustrati le mie idee… lui fu subito d’accordo con me… gli incontri con Falanga erano stati preparati da Carillo… fui chiaro a dire che il mio aiuto passava dall’approvazione del Piano degli insediamenti produttivi a Poggiomarino, nonché dal progetto di riqualificazione del cimitero”. “Di fronte alla ritrosia di altri candidati a fare un passo indietro – afferma ancora Rosario Giugliano – e di convergere su Maurizio Falanga, che io avevo individuato come candidato migliore, intervenni in prima persona…”.

I carabinieri di Torre Annunziata hanno notificato un’ordinanza agli arresti domiciliari al primo cittadino Maurizio Falanga, al suo vice Luigi Belcuore e ad un imprenditore-faccendiere.