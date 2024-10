Gli sparano al petto, scoperti i 3 responsabili: sono tutti minorenni

Nola – Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in IPM nei confronti di un minore di anni 18 poiché gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio e porto abusivo di arma comune da sparo, in concorso con altri due minori di anni 14, denunciati per gli stessi reati.

Il provvedimento cautelare compendia gli esiti delle indagini condotte da personale del Commissariato di Nola in relazione al ferimento di un soggetto attinto da un colpo d’arma da fuoco al torace, avvenuto lo scorso mese di gennaio a Nola, che ha consentito, mediante la visione delle immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona, di individuare i tre presunti autori.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.