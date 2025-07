Sfratto esecutivo per l’Istituto “Saviano-Marigliano Montalcini-Ferraris“

L’avviso di sfratto esecutivo nei confronti dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Saviano-Marigliano Montalcini Ferraris”

Oggi, 24 luglio 2025, l’ufficiale giudiziario del Tribunale di Nola si è presentato in Corso Italia a Saviano e ha notificato al dirigente scolastico l’avviso di sfratto esecutivo nei confronti dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “Saviano-Marigliano Montalcini-Ferraris”.

L’istituto, essendo provinciale, ricade sotto la responsabilità della Città Metropolitana di Napoli, che è tenuta a rispondere della situazione relativa all’edificio. Quest’ultimo, infatti, era stato ceduto a una società immobiliare, la quale nel luglio 2024, ha scelto di non rinnovare il contratto di locazione, proponendo invece una rinegoziazione delle condizioni.

La Città Metropolitana non ha provveduto a lasciare l’immobile, e per questo motivo, nel mese di giugno, si è tenuta un’udienza che ha sancito lo sfratto. In seguito, il tribunale ha stabilito una proroga, concedendo tempo fino a ottobre 2025 per liberare l’edificio, evitando così un rilascio immediato.

Nel frattempo, il sindaco di Saviano si è già attivato per ottenere un incontro con i vertici della Città Metropolitana, al fine di affrontare con urgenza la situazione e individuare possibili soluzioni alternative per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.