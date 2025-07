Strage sul lavoro a Napoli: montacarichi precipita per 6 piani, muoiono 3 operai

NAPOLI, DRAMMA A RIONE ALTO: ASCENSORE DA CANTIERE PRECIPITA, MUOIONO IN TRE

Mattinata di lutto a Napoli, dove un grave incidente sul lavoro ha causato la morte di tre persone. È accaduto venerdì 25 luglio in via San Giacomo dei Capri, nel cuore del quartiere Rione Alto. Un montacarichi utilizzato in un cantiere edile è improvvisamente precipitato nel vuoto per sei piani. Le tre vittime si trovavano all’interno della piattaforma al momento del cedimento e sono decedute sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine. Le operazioni di recupero si sono protratte per diverse ore, in un clima di sgomento e apprensione tra i residenti della zona. L’area è stata transennata per consentire ai tecnici di effettuare i rilievi necessari.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto. L’attenzione si concentra sulla manutenzione del montacarichi e sulle condizioni di sicurezza del cantiere. Gli investigatori stanno acquisendo documenti, autorizzazioni e ascoltando i testimoni per comprendere se si sia trattato di una tragica fatalità o di negligenza.

Solo pochi giorni fa, sempre nel quartiere Rione Alto, si era verificato un altro episodio simile: un ponteggio era crollato in via Domenico Fontana, provocando alcuni feriti. Un campanello d’allarme che ora si fa ancora più inquietante, con il moltiplicarsi degli episodi legati a impianti provvisori e lavori in corso.