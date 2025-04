Settimana Santa: nel vesuviano è boom di funzioni religiose

Napoli e provincia ha vissuto questa settimana Santa nel pieno delle funzioni religiose con la presenza attiva sul territorio.

Questa settimana di Pasqua è stata intensa, ricca di usi e costumi partenopei a cui è impossibile non partecipare. Ci sono delle tradizioni che vengono rispettate da sempre, come quella delle funzioni religiose in diverse zone dei paesi vesuviani. A partire dal venerdì santo, infatti, i cittadini vesuviani hanno onorato, come di consuetudine, il Cristo Risorto e la Madonna, con le bande pronte a suonare la classica musica religiosa.

A Somma Vesuviana c’è stata la storica processione del venerdì con centinaia di cittadini che vi hanno preso parte mostrando sempre tanta attenzione e dedizione, per poi arrivare a San Giuseppe Vesuviano, con l’uscita della statua di Maria dallo storico Santuario di piazza Garibaldi. A Ottaviano, invece, la domenica di Pasqua è stata ricca di musica in ogni parte del territorio, con le storie funzioni religiose del pomeriggio che hanno tenuto compagnia i cittadini dopo il canonico pranzo per poi continuare fino alla prima parte della sera.

Il meteo, in questo giorno di Pasqua, ha tenuto botta, i raggi del sole hanno coccolato con il loro calore tutta la città metropolitana di Napoli che ha potuto festeggiare e stare in compagnia nella più totale tranquillità. Ora non resta che aspettare a domani e sperare che anche la Pasquetta non deludi, anche se le previsioni indicano un meteo piuttosto incerto con nubi sparse, ma probabile assenza di precipitazioni.