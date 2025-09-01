Settembre, tempo di buoni propositi (e di dormire): cresce il turismo del sonno

Sempre più italiani scelgono vacanze dedicate al riposo. Una ricerca Skyscanner rivela: per un viaggiatore su quattro, dormire è ormai l’attività principale delle ferie.

Settembre, per molti, è il mese dei nuovi inizi: palestra, dieta, corsi da intraprendere. Eppure, spesso ci si arriva esausti, con la sola voglia di recuperare ore di sonno. Non stupisce quindi che proprio il riposo sia diventato un trend di viaggio.

Secondo un’indagine condotta da Skyscanner (“Travel trends: ridefinire il valore del viaggio attraverso l’esperienza”), il 24% dei viaggiatori italiani ammette di considerare il sonno il vero fulcro delle proprie vacanze. Una percentuale significativa che conferma come il cosiddetto “sleep tourism” – turismo del sonno – stia conquistando sempre più spazio.

Del resto, i dati parlano chiaro: il 44% delle persone non riesce a dormire le 7-8 ore consigliate ogni notte. Ne deriva un accumulo di stanchezza che non si recupera con un semplice weekend di relax. Così, nascono pacchetti turistici e soggiorni pensati appositamente per il riposo: hotel con stanze insonorizzate, letti di ultima generazione, programmi di benessere e persino consulenze per migliorare la qualità del sonno.

Dormire, dunque, non è più visto come una pausa passiva, ma come una vera esperienza di viaggio, tanto quanto visitare un museo o scoprire una città. Una tendenza che rivela un cambiamento culturale: oggi le vacanze non sono soltanto sinonimo di scoperta, ma anche di cura personale e di ascolto dei propri bisogni più profondi.