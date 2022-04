Sequestro nell’area boschiva, Comune di Palma contro Forestale: “Nessun abuso”

PALMA CAMPANIA – «Il maneggio nell’area della pineta di Tribucchi, a Palma Campania, è stato regolarmente autorizzato oltre che dal Comune anche dalla Regione Campania. La zona dove è destinato a sorgere era stata disboscata degli ultimi alberi secchi o pericolanti nel 2017 e da allora è stata oggetto di recupero da parte dell’amministrazione comunale, proprio per tutelare un polmone verde del territorio». A chiarirlo è l’amministrazione comunale di Palma Campania, in relazione ad una nota stampa apparsa qualche giorno fa, nella quale si faceva riferimento ad un intervento delle forze dell’ordine per il «disboscamento di un’area boschiva sottoposta a vincolo» e alla presunta scoperta di «un cantiere destinato all’allestimento di un maneggio».

Continuano i rappresentanti del Comune: «Non si tratta di un’opera abusiva, ma di un progetto noto ed autorizzato. Abbiamo fornito alle forze dell’ordine tutte le spiegazioni e gli elementi necessari alle indagini già da qualche tempo. Siamo disponibili a collaborare per chiarire ogni altro aspetto, ma è bene specificare che non c’è alcun abuso in atto da parte dell’ente. Ci preme difendere l’immagine della città rispetto alle notizie diffuse nei giorni scorsi. Tutti gli atti relativi ai fatti erroneamente raccontati sulla stampa sono pubblici e consultabili presso i nostri uffici. Basta verificare tramite google maps lo stato dei luoghi e la veridicità di ciò che affermiamo».

La nota del comando provinciale dei carabinieri. Bosco distrutto per farci un maneggio senza autorizzazione. 4 denunce dei Carabinieri

Continua la campagna di controlli dei Carabinieri Forestali sul dissesto idrogeologico. Un monitoraggio del territorio necessario per contrastare i reati ambientali e lo sfruttamento indiscriminato delle aree verdi. Nel comune di Palma Campania, i militari della stazione forestale di Roccarainola hanno rilevato il disboscamento di un’area boschiva sottoposta a vincolo. A lavoro mezzi meccanici e alcuni operai, in quello che si è scoperto un cantiere senza alcuna autorizzazione destinato all’allestimento di un maneggio.

4 le persone denunciate: il direttore dei lavori, il rappresentante legale della ditta, il gestore dell’area e un architetto del comune di Palma Campania. Completamente distrutta un’area di oltre 12mila metri quadrati, compromesso l’habitat del sito ritenuto di interesse comunitario.

Controlli di questa tipologia continueranno senza sosta.