mercoledì, Febbraio 11, 2026
Napoli
Cronaca
tempo di lettura:1 min
164

Secondigliano, notte di paura: incendio distrugge la pizzeria “Benvenuti al Sud”. Evacuata una palazzina

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

 

Notte di grande paura a Secondigliano, dove un violento incendio ha distrutto la storica pizzeria “Benvenuti al Sud”, punto di riferimento del quartiere da anni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo in pochi minuti il locale e coinvolgendo anche l’officina adiacente, rendendo necessario un massiccio intervento dei soccorsi.

 

L’allarme è scattato nelle ore notturne. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, forze dell’ordine e mezzi di emergenza, che si sono subito resi conto della gravità della situazione. Il rogo, alimentato dal materiale presente all’interno dei locali, ha prodotto una densa colonna di fumo visibile a distanza, destando l’attenzione e la preoccupazione dei residenti.

Per motivi di sicurezza, è stata disposta l’evacuazione di una palazzina sovrastante, mentre i vigili del fuoco lavoravano per ore per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente agli edifici vicini. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti.

La pizzeria “Benvenuti al Sud”, molto conosciuta nella zona, risulta gravemente compromessa, così come l’officina confinante. Al termine delle operazioni di spegnimento sono stati avviati i primi accertamenti per chiarire le cause dell’incendio, che al momento restano in fase di verifica.

L’episodio ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza nelle attività commerciali e sulla vulnerabilità di interi isolati urbani quando incendi di questa portata colpiscono locali situati al piano strada di edifici residenziali. Paura e rabbia tra i residenti, svegliati nel cuore della notte e costretti ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni.

Una ferita profonda per il quartiere di Secondigliano, che perde – almeno per ora – una delle sue attività simbolo, mentre resta aperta l’attesa per fare piena luce su quanto accaduto.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

