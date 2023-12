Scuola, pioggia di soldi su Marigliano: 10 milioni per i lavori

MARIGLIANO – Scuole, 10 milioni circa a Marigliano: la città metropolitana di Napoli affida i lavori. Il sindaco Peppe Jossa: “Si realizzano importanti miglioramenti ai nostri istituti” “4.850.000,00 euro per l’ampliamento del liceo “Colombo”, 1.313.552,00 euro per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’ITS “Rossi Doria”, e 3.250.000,00 euro per la nuova costruzione di edifici da destinare esclusivamente a palestre scolastiche a servizio dell’edificio scolastico IS “Ferraris” : la città metropolitana di Napoli ha sottoscritto i contratti e affidato i lavori per realizzare 54 interventi di nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici pubblici adibiti a uso scolastico di propria competenza.

Tra questi un importante investimento riguarderà la nostra città dove si apriranno cantieri destinati a migliorare in maniera considerevole la qualità delle strutture che ospitano i nostri studenti”: è quanto dichiara il sindaco di Marigliano Peppe Jossa.

“Sono contento che sia giunto a compimento un percorso che ho sostenuto fin da quando ho ricoperto il ruolo di consigliere metropolitano. Si colmerà così un gap strutturale e di servizi, ma soprattutto si garantirà così agli studenti- aggiunge Jossa – maggiore qualità e sicurezza. Il sindaco Gaetano Manfredi che guida l’ente di piazza Matteotti, ha impartito una determinante svolta a tutela del diritto allo studio ed alla formazione dei ragazzi del nostro territorio