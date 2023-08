Scuola e rincari economici: ecco quanto si spende se si ha un figlio che va a scuola

È quasi tutto pronto per l’inizio di un altro anno scolastico.

Ormai si è agli sgoccioli: queste sono le ultime due settimane di vacanza per studenti e professori, dopodiché si ripartirà con una nuova annata scolastica. Sarà sicuramente entusiasmante rivedere i propri compagni e ritornare tra i banchi di scuola che spesso durante l’anno sono odiati da tantissimi studenti ma poi, appena terminato l’anno, mancano tantissimo a tutti.

Quest’anno, però, è comparsa una nota dolente. Anche per i costi da sostenere per le necessità scolastiche vi è un forte incremento economico rispetto al 2022. Si parla di circa il 6,2% di rincari su tutto ciò di cui necessita uno studente: zaini, astucci, libri e tutto il materiale scolastico, sfiorano ormai prezzi esorbitanti.

Secondo una statistica recente, per questo 2023 la spesa totale ammonterà tra circa i 500 e i 600 euro compresi i testi obbligatori che tutti devono comprare.

La spesa totale per permettere ad uno studente di frequentare la scuola non è mai stata così alta: uno zaino griffato ad esempio, arriverebbe a costare anche 400 euro, mentre il prezzo minimo non scende al di sotto dei 50-60euro. Stessa cosa per gli astucci che sfiorano i 300 euro, soprattutto se di brand considerati elitari. Per non parlare dell’aumento sui testi scolastici da acquistare: si stima che il costo potrebbe arrivano fino ai 500 euro per quelli nuovi, mentre per coloro che optano per libri usati si potrà risparmiare fino al 26%.

Spese esorbitanti che portano sicuramente indignazione e che risultano evidentemente sopra la norma ma che, purtroppo, tutti sono obbligati a sottostare.