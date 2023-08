Somma Vesuviana, ecco tutti gli eventi e le iniziative per il mese di settembre

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo.

Tutti gli appuntamenti e le importanti iniziative previste per il mese di settembre tra sport, tradizione, folklore e cultura.

In tre settimane a Somma Vesuviana, nel napoletano, tre grandi eventi: XXXI edizione del Palio – La Due Comuni Maratona podistica per Teleton – Sportcity Day con altre 114 città in Italia.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Il 7 inizio del Palio, il 9 il villaggio Telethon, il 10 la maratona podistica La Due Comuni, il 17 Somma sarà nella rete delle 115 città in Italia per il grande evento nazionale dello Sport City Day, il 19 la Festa del Santo Patrono. A Settembre la ripartenza degli scavi archeologici alla Villa Romana Augustea!”.

Somma Vesuviana nella rete nazionale delle 115 città – 17 Settembre sarà città dello sport con l’evento nazionale Sportcity Day.

Eventi – sport – archeologia – sociale : briefing stampa – Giovedì 31 Agosto – ore 12 – Sala Giunta – Municipio – Piazza Vittorio Emanuele III.

Interverranno : Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana – Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura e Sport del Comune di Somma Vesuviana – le associazioni organizzatrici degli eventi di cui sopra.

“Ben 10 giorni di eventi nelle prime tre settimane di Settembre. Spazieremo dalla XXXI edizione del Palio, organizzata dai Focolari, esattamente dal Centro Vita che dal mese di Giugno ha già attirato centinaia di ragazzi nella fase preparatoria. L’edizione di quest’anno si soffermerà sulla diversità. Infatti il tema sarà : “Il Palio di Somma – Come un Mosaico: i Rioni, la Storia, la Comunità”. Si inizierà l’8 con il tradizionale Corteo Storico, i quartieri si confronteranno in una vera Olimpiade sommese con colori diversi. Sarà un’edizione intensa che darà valore anche alle storie personali. Dunque il Palio aprirà le danze ma il 9 e 10 Settembre, il nostro paese ospiterà un’altro grande evento: “La Due Comuni per Telethon”, la maratona podistica che vedrà la mattina del 10 Settembre la partenza di più di 400 atleti da Somma Vesuviana percorrendo il percorso che vedrà insieme due Comuni quali Somma Vesuviana e la vicina Sant’Anastasia. Il giorno prima il paese si trasformerà in un villaggio dello sport, della solidarietà e del divertimento. L’obiettivo infatti è traccogliere fondi per la ricerca”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Al riguardo briefing stampa, in programma Giovedì 31 Agosto, alle ore 12 in Sala Giunta, Palazzo Municipale in Piazza Vittorio Emanuele III. Verranno illustrati gli eventi in programma nel mese di Settembre, dalla XXXI edizione del Palio, alla Due Comuni, dall’evento nazionale Sportcity Day agli appuntamenti per la Festa del Santo Patrono.

Dunque eventi sportivi, musicali, giochi, aggregazione sociale, eventi culturali.

Il 17 Settembre Somma Vesuviana sarà Sport City Day con altre 114 città italiane.

“Ben 115 città italiane saranno Sport City Day il 17 Settembre. Tra le 115 c’è Somma Vesuviana che rappresenterà una tappa rara per tutta la Campania – ha proseguito Di Sarno – anche perchè saremo parte di un grande evento nazionale. Lo Sportcity Day è organizzato a livello italiano dalla Fondazione Sportcity impegnata da tempo nello svilupparela cultura dello sport. Ringrazio loro per avere selezionato anche la nostra proposta. Inoltre è giunta notizia anche della partnership tra la stessa Fondazione e l’USSI, Unione Nazionale Stampa Sportiva Italiana che è fondamentale anche per la buona riuscita mediatica dell’evento. Somma Vesuviana ci sarà con un’intera giornata dedicata ad attività sportive per ragazzi. Una giornata da vivere nella meravigliosa Piazza Vittorio Emanuele III e non solo”.

Tutti i dettagli nel briefing stampa di Giovedì 31 Agosto, alle ore 12, presso la Sala Giunta del Municipio, Palazzo Torino, in Piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana. Al briefing stampa interverranno il sindaco Salvatore Di Sarno e l’Assessore alla Cultura e allo Sport, Rosalinda Perna e le associazioni organizzatrici deggli eventi.

Non mancheranno le celebrazioni dedicate al Santo Patrono San Gennaro.

“Stiamo lavorando ad un calendario eventi anche per le celebrazioni in onoire del Santi Patrono San Gennaro – ha continuato Di Sarno – e a tale riguardo annunceremo i dettagli nei prossimi giorni ad iniziare proprio dal briefing stampa del 31 Agosto”.

La ripartenza degli scavi archeologici alla Villa Romana Augustea.

“Al briefing stampa del 31 Agosto contiamo di avere anche gli archeologi della missione internazionale sotto la guida dell’Università di Tokyo e il presidente della Pro Loco, Francesco Mosca. Dopo la fase preparatoria stiamo per entrare nella nuova stagione di scavi – ha concluso Di Sarno – e sono in fase di organizzazione eventuali aperture al pubblico. Ringrazio al riguardo il prof. Antonio De Simone e l’archeologo giapponese Sathoshi che spero di avere al briefing stampa di Giovedi”.