Saviano, scuola sfrattata: vertice in Città Metropolitana per salvare 300 studenti

SAVIANO – Centinaia di studenti dell’Istituto superiore Levi Montalcini-Ferraris rischiano di restare senza un’aula alla riapertura dell’anno scolastico. Come anticipato da Il Mediano, il 24 luglio scorso è stato notificato un provvedimento di sfratto alla dirigente dell’istituto da parte dell’Ufficiale giudiziario del Tribunale di Nola: secondo quanto emerso, l’intero plesso di corso Italia dovrà essere liberato entro la metà di ottobre.

La notizia ha colto di sorpresa sia la dirigenza scolastica che il Comune, che non erano informati della procedura in corso. Una situazione che si è aggravata con la scoperta che il contratto di locazione era scaduto da mesi e che la proprietà dell’edificio, la società immobiliare Astuni, da tempo attendeva un rinnovo mai formalizzato dalla Città Metropolitana di Napoli, ente competente per l’edilizia scolastica superiore.

Lunedì si è tenuto un vertice d’urgenza a Napoli, presso la sede della Città Metropolitana, per cercare una soluzione condivisa. Al tavolo hanno partecipato esponenti dell’ente metropolitano, il Comune di Saviano, la proprietà dell’immobile e i rappresentanti della scuola e del mondo sindacale.

Intanto davanti al plesso si è svolta una manifestazione di genitori e studenti preoccupati per il futuro della scuola. Alcuni cartelli chiedevano il rispetto del diritto allo studio per una popolazione scolastica composta in prevalenza da minorenni.

Dal vertice è emersa una prima ipotesi di mediazione: la proroga temporanea dell’affitto per due o tre anni, in attesa di individuare una soluzione definitiva, vincolata a un piano di adeguamento statico dell’edificio. Resta il rischio che, in assenza di una risposta concreta entro ottobre, si arrivi a un braccio di ferro.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il sindaco di Saviano e il dirigente scolastico hanno espresso la volontà di evitare il trasferimento dell’istituto, ritenuto un presidio di eccellenza anche per l’inclusione scolastica.