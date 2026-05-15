Cicilisti aggrediti a San Vitaliano, individuati e denunciati i due responsabili

Poche ore dopo l’episodio accaduto ieri a San Vitaliano, dove due ragazzi hanno tentato di far cadere il gruppo di ciclisti durante il passaggio del Giro d’Italia, i responsabili sono stati denunciati

È successo tutto nella giornata di ieri 14 maggio quando, durante il passaggio del famoso Giro d’Italia nel paese di San Vitaliano, due ragazzi hanno provato a far cadere i corridori con qualche calcio, fortunatamente senza successo.

Da lì la notizia ha fatto il giro del web, complici le immagini trasmesse in diretta tv su Rai Due che hanno permesso la tempestiva identificazione dei responsabili: due ragazzi di 20 e 21 anni.

Sono intervenuti immediatamente gli agenti del Commissariato di Nola e hanno individuato i due ragazzi nelle palazzine di San Vitaliano, denunciandoli a piede libero. Non è ancora chiara la motivazione che ha spinto i responsabili a compiere questo atto assurdo.

Intanto sui social si è scatenata una vera e propria polemica contro l’episodio e in particolare un cittadino indignato di San Vitaliano ci ha tenuto a dire la sua, tramite una lettera pubblicata sui social: “Il passaggio del Giro d’Italia attraverso le nostre strade avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni e nei preparativi, un’ode alla bellezza cinetica, un momento in cui il territorio di San Vitaliano si offriva allo sguardo del mondo attraverso la lente nobile del ciclismo. Invece, ci troviamo a commentare un paradosso amaro.

Il gesto di quel ragazzo, che ha tentato di destabilizzare la corsa e l’incolumità degli atleti, non è solo un atto inaccettabile; è una ferita inferta alla sacralità dell’ospitalità e dello sforzo agonistico. Filosoficamente parlando, quando l’individualismo più becero cerca di sabotare l’armonia di un evento collettivo, non colpisce solo i ciclisti, ma degrada l’identità stessa del luogo che lo ospita.

È triste constatare come, nonostante gli sforzi per valorizzare le nostre radici e le bellezze locali, la cronaca finisca per nutrirsi dell’eccezione negativa anziché della regola virtuosa.

In qualità di cittadino che ama la propria terra, sento il dovere morale di esprimere quanto segue:

Agli atleti e all’organizzazione del Giro:

Chiedo sinceramente scusa a nome della comunità di San Vitaliano. Quel gesto non ci rappresenta. La nostra è una terra di accoglienza e resilienza, non di sabotaggio.

Alla Città di Marigliano:

Mi preme fare chiarezza. Molte testate giornalistiche stanno attribuendo l’accaduto al territorio mariglianese. Per onestà intellettuale e cronachistica, è doveroso precisare che l’episodio è avvenuto entro i confini di San Vitaliano. Non è giusto che una comunità vicina debba farsi carico di una colpa che, purtroppo, è maturata nel nostro perimetro.

“La bellezza salverà il mondo”, scriveva Dostoevskij. Ma oggi la bellezza del nostro territorio ha dovuto fare i conti con l’inciviltà. Ripartiamo dalla condanna di questo gesto per riaffermare chi siamo veramente.”