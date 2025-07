Il Vescovo di Nola ai fedeli: “Sacerdoti non legittimamente ordinati, evitare riti e sacramenti non validi”

Riceviamo e pubblichiamo dalla Diocesi di Nola la comunicazione del Vescovo Francesco Marino.

Nola 28 luglio 2025

Ai Parroci, ai Cappellani e ai Rettori di Chiese della Diocesi di Nola

Facendo seguito ai comunicati ufficiali della Curia Arcivescovile di Napoli (Prot. n. 2250-2024-CAN e 1874 – 2025- CAN), che intendo recepire integralmente, rendo noto che i signori FRANCESCO BALZANO, SALVATORE MAURIELLO, ANTONIO MORETTI, GENNARO VITIELLO, presenti e attivi in vario modo anche sul nostro territorio diocesano, non sono sacerdoti della Chiesa cattolica legittimamente ordinati e dispongo che, essendo illegittimo il loro esercizio del ministero sacro, non sia dato ad essi alcun riconoscimento diretto o indiretto di carattere ecclesiastico nell’ambito delle nostre comunità.

Si raccomandi ai fedeli “a non partecipare ad alcuna millantata celebrazione sia di sacramenti che sacramentali (battesimi, celebrazioni eucaristiche, riti esequiali, matrimoni, unzione degli infermi e benedizioni) da essi presieduta, partecipata od organizzata”.

Si rammenti anche ai fedeli “che la loro partecipazione consapevole alle suddette celebrazioni costituirà una grave mancanza per la loro vita di fede e per la comunione con la Chiesa cattolica”.

Francesco Marino