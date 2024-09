Saviano, identificate le vittime del crollo: si cerca solo l’80enne

Nel crollo della palazzina di Saviano hanno perso la vita Vincenza Spadafora, di 41 anni e i suoi due figli Giuseppe Zotto, di sei anni, e Autilia Pia Zotto, di 4. Si continua a scavare tra le macerie per cercare la sua suocera, Autilia Ambrosino, 80 anni il prossimo ottobre che abita al piano superiore. Ferito in modo grave e ricoverato nell’ospedale Cardarelli di Napoli il marito di Vincenza, Antonio Zotto, 40 anni, mentre al Santobono è ricoverato l’ultimo figlio della coppia, Gennaro, di appena due anni.

È infatti la madre e non la nonna come emerso in un primo momento la donna trovata sotto le macerie.

Saviano – È stato individuato poco fa il cadavere della donna più finita sotto le macerie nella palazzina crollata a Saviano. I vigili stanno lavorando per estrarre il corpo senza vita mentre si lavora per cercare l’ultima dispersa.

I vigili del fuoco si stanno attrezzando per proseguire le ricerche dell’ultima persona dispersa nel crollo della palazzina di Saviano anche dopo il tramonto. Da un primo sopralluogo sarebbero due le famiglie, che vivono in abitazioni adiacenti a quella crollata, che in via precauzionale potrebbero lasciare per la prossima notte le loro case. Ciò soprattutto a causa della forte deflagrazione, che ha causato la rottura di vetri ed infissi. Intanto, anche per garantire la sicurezza, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha assicurato che ci sarà nell’area una vigilanza costante delle forze dell’ordine.

Le reazioni

Biagio Simonetti, sindaco di Ottaviano, ha voluto così mostrare la propria vicinanza alla città di Saviano: “Con profondo dolore, esprimiamo la nostra vicinanza alla comunità di Saviano, tragicamente colpita dal crollo di una palazzina a causa di un’esplosione che ha spezzato la vita di una famiglia. Questa mattina, sono stato sul posto della tragedia ed ho parlato con il sindaco Vincenzo Simonelli. Anche la nostra polizia municipale erano a Saviano dimostrando impeccabile dedizione al ruolo. Gli agenti hanno confermato un senso di abnegazione eccezionale, partecipando attivamente alle operazioni di soccorso. In segno di rispetto e lutto, abbiamo deciso di sospendere le attività previste per la Festa di San Gennarello. In questi momenti di dolore, non ci sono confini amministrativi che tengano: siamo una sola comunità. Forza Saviano.”