martedì, Febbraio 3, 2026
15.2 C
Napoli
scrivi qui...
CronacaPrima pagina
tempo di lettura:1 min
446

Saviano, assalto della banda dell’Audi alla gioielleria Addeo

Federica Catapano
di Federica Catapano

Questa notte a Saviano si è verificato un tentato furto da parte di cinque individui ai danni di una famosa gioielleria del paese

Il tentato furto è avvenuto alle 3 di notte del 3 febbraio a Saviano. La gioielleria in questione è la Gioielleria Addeo di Stefano Addeo, sita in Corso Vittorio Emanuele.

Stando a quanto si apprende dalle immagini di video sorveglianza, i cinque malviventi avrebbero forzato la serranda e la porta d’ingresso del negozio con un palo di ferro, apportando danni ingenti anche agli oggetti d’arredo.

I cinque uomini hanno agito indisturbati per qualche minuto, non curandosi di poter essere visti. Il veicolo che hanno utilizzato è un Audi Q2 che avrebbero lasciato in mezzo alla strada per tutta la durata dell’intervento, fino alla fuga.

I rumori provenienti dalla gioielleria avrebbero svegliato i residenti in zona e il proprietario che, resisi conto di ciò che stava succedendo, hanno iniziato a lanciare oggetti contro i malviventi, costringendoli ad entrare in auto e fuggire.

A dare la notizia è stata la gioielleria stessa tramite una storia sul profilo facebook “Addeo Gioielli” che recita: “Chiusi per Rapina. Riapriremo a data da destinarsi”. Inoltre, sulla vetrina del negozio è affisso un cartello con su scritto “Chiusi per rapina”.

La notizia ha fatto il giro del web creando scalpore tra la popolazione, legata all’attività e soprattutto al proprietario Stefano, persona amata e rispettata da molti.

Questo è l’ennesimo campanello d’allarme che indica una poca sicurezza della città, in un momento già difficile e con un clima teso come quello degli ultimi giorni a Saviano.

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina

0
Una discussione scoppiata in strada, il coinvolgimento di più...
Cronaca

Parcheggia l’auto per mezz’ora e la trova senza stereo

0
Ennesimo episodio di furto a Pomigliano d’Arco. Questa volta...
Generali

Al via la XIII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della Diocesi di Nola

0
Riceviamo e pubblichiamo   Sabato 7 febbraio 2026, alle 10:30, presso la suggestiva...
Generali

Somma Vesuviana, ZTL fantasma e sosta selvaggia: al Casamale i disagi diventano routine

0
Residenti esasperati tra accessi bloccati, controlli insufficienti e parcheggi...
Cronaca

Polizia di Acerra scova a Casalnuovo talento delle truffe: 20enne le prova tutte…

0
Un’operazione interprovinciale ha portato all’arresto di una ragazza di...

Argomenti

Cronaca

Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina

0
Una discussione scoppiata in strada, il coinvolgimento di più...
Cronaca

Parcheggia l’auto per mezz’ora e la trova senza stereo

0
Ennesimo episodio di furto a Pomigliano d’Arco. Questa volta...
Generali

Al via la XIII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della Diocesi di Nola

0
Riceviamo e pubblichiamo   Sabato 7 febbraio 2026, alle 10:30, presso la suggestiva...
Generali

Somma Vesuviana, ZTL fantasma e sosta selvaggia: al Casamale i disagi diventano routine

0
Residenti esasperati tra accessi bloccati, controlli insufficienti e parcheggi...
Cronaca

Polizia di Acerra scova a Casalnuovo talento delle truffe: 20enne le prova tutte…

0
Un’operazione interprovinciale ha portato all’arresto di una ragazza di...
Comunicati Stampa

Avviati a Nola 19 tirocini di inclusione sociale

0
Riceviamo e pubblichiamo L’amministrazione comunale di Nola, guidata dal...
Cronaca

Salumiere reagisce a rapina e viene ucciso a coltellate

0
Una serata di sangue ha sconvolto la comunità di...
Cronaca

Finanza di Nola sequestra 155mila litri di gasolio di contrabbando, 4 nei guai

0
  È partita da Nola l’operazione che ha portato a...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Parcheggia l’auto per mezz’ora e la trova senza stereo
Articolo successivo
Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996