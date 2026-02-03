Saviano, assalto della banda dell’Audi alla gioielleria Addeo

Questa notte a Saviano si è verificato un tentato furto da parte di cinque individui ai danni di una famosa gioielleria del paese

Il tentato furto è avvenuto alle 3 di notte del 3 febbraio a Saviano. La gioielleria in questione è la Gioielleria Addeo di Stefano Addeo, sita in Corso Vittorio Emanuele.

Stando a quanto si apprende dalle immagini di video sorveglianza, i cinque malviventi avrebbero forzato la serranda e la porta d’ingresso del negozio con un palo di ferro, apportando danni ingenti anche agli oggetti d’arredo.

I cinque uomini hanno agito indisturbati per qualche minuto, non curandosi di poter essere visti. Il veicolo che hanno utilizzato è un Audi Q2 che avrebbero lasciato in mezzo alla strada per tutta la durata dell’intervento, fino alla fuga.

I rumori provenienti dalla gioielleria avrebbero svegliato i residenti in zona e il proprietario che, resisi conto di ciò che stava succedendo, hanno iniziato a lanciare oggetti contro i malviventi, costringendoli ad entrare in auto e fuggire.

A dare la notizia è stata la gioielleria stessa tramite una storia sul profilo facebook “Addeo Gioielli” che recita: “Chiusi per Rapina. Riapriremo a data da destinarsi”. Inoltre, sulla vetrina del negozio è affisso un cartello con su scritto “Chiusi per rapina”.

La notizia ha fatto il giro del web creando scalpore tra la popolazione, legata all’attività e soprattutto al proprietario Stefano, persona amata e rispettata da molti.

Questo è l’ennesimo campanello d’allarme che indica una poca sicurezza della città, in un momento già difficile e con un clima teso come quello degli ultimi giorni a Saviano.