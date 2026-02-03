Parcheggia l’auto per mezz’ora e la trova senza stereo

Ennesimo episodio di furto a Pomigliano d’Arco. Questa volta nel mirino dei ladri è finita un’automobile, il cui finestrino è stato distrutto per rubare lo stereo.
La proprietaria aveva parcheggiato l’utilitaria in una zona particolarmente frequentata della città, in via Roma, precisamente nel parcheggio dell’ex Vesuviana, tra l’altro lo spiacevole episodio è avvenuto in piena mattinata, intorno alle 11:00.
La sosta è durata circa mezz’ora. Al ritorno, la spiacevole scoperta: finestrino in frantumi ed era stato rubato lo stereo.
La vittima ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri.
Un episodio che, per modalità e orario, viene definito “inaccettabile” e che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza in città.