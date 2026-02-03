martedì, Febbraio 3, 2026
Cronaca
Parcheggia l’auto per mezz’ora e la trova senza stereo

Miriam Caiazzo
di Miriam Caiazzo

Ennesimo episodio di furto a Pomigliano d’Arco. Questa volta nel mirino dei ladri è finita un’automobile, il cui finestrino è stato distrutto per rubare lo stereo.

La proprietaria aveva parcheggiato l’utilitaria in una zona particolarmente frequentata della città, in via Roma, precisamente nel parcheggio dell’ex Vesuviana, tra l’altro lo spiacevole episodio è avvenuto in piena mattinata, intorno alle 11:00.

La sosta è durata circa mezz’ora. Al ritorno, la spiacevole scoperta: finestrino in frantumi ed era stato rubato lo stereo.

La vittima ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Un episodio che, per modalità e orario, viene definito “inaccettabile” e che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza in città.

Cronaca

Uccisa a 22 anni da una coltellata alla schiena: giallo sulla mano assassina

0
Una discussione scoppiata in strada, il coinvolgimento di più...
Cronaca

Saviano, assalto della banda dell’Audi alla gioielleria Addeo

0
Questa notte a Saviano si è verificato un tentato...
Generali

Al via la XIII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale della Diocesi di Nola

0
Riceviamo e pubblichiamo   Sabato 7 febbraio 2026, alle 10:30, presso la suggestiva...
Generali

Somma Vesuviana, ZTL fantasma e sosta selvaggia: al Casamale i disagi diventano routine

0
Residenti esasperati tra accessi bloccati, controlli insufficienti e parcheggi...
Cronaca

Polizia di Acerra scova a Casalnuovo talento delle truffe: 20enne le prova tutte…

0
Un’operazione interprovinciale ha portato all’arresto di una ragazza di...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

