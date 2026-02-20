Sant’Anastasia, “Voce e Anima”: l’ IC. D’Assisi – Amore apre le porte al canto lirico

Un pomeriggio all’insegna dell’arte e dell’emozione quello in programma il prossimo 25 febbraio 2026 alle ore 16:00, presso l’I.C. F. D’Assisi – N. Amore di Sant’Anastasia. L’evento, intitolato “Voce ed Anima”, rappresenta un’occasione speciale in cui la scuola si apre al fascino senza tempo del canto lirico.

Protagonisti dell’incontro saranno il celebre soprano Katia Ricciarelli e il tenore Aniello Sepe, che guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la potenza espressiva della voce, intesa come autentico “prolungamento dell’anima”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare gli alunni al mondo dell’opera, valorizzando la musica come strumento di crescita culturale ed emotiva. Non solo spettacolo, ma anche condivisione e formazione, in un dialogo diretto con artisti di grande esperienza.

Un appuntamento imperdibile per gli alunni e tutti gli operatori scolastici che amano la musica e che desidera lasciarsi trasportare dalla magia del canto lirico.

Ospite anche lo stilista Gianni Molaro