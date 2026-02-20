Carnevale a Pollena Trocchia, domenica il secondo appuntamento

Tutto pronto per il secondo e conclusivo atto del Carnevale 2026 a Pollena Trocchia organizzato dal Comune in collaborazione con associazioni del territorio: domenica 22 febbraio, a distanza di una settimana dal primo evento, si torna in strada per “La sfilata di Carnevale”, manifestazione a cura dell’Associazione di Promozione Sociale SOUL APS. Appuntamento nell’area mercatale di via Esperanto a partire dalle ore 16:00 per una passeggiata in maschera a seguito di carro allegorico che passerà per Piazza Amodio, Corso Umberto e Piazza Donizetti per concludersi in Via Vigna.

«Due giorni, due sfilate, tanto divertimento. Il Carnevale a Pollena Trocchia anche quest’anno si sta confermando una vera e propria esplosione di allegria, divertimento e partecipazione. Dopo l’esordio di domenica scorsa concludiamo a distanza di una settimana con un pomeriggio che si preannuncia particolarmente intenso e che di sicuro saprà ripagare le attese grazie allo sforzo organizzativo dei ragazzi di Soul» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco del comune vesuviano con delega agli eventi. «Come già accaduto per lo scorso anno, abbiamo organizzato, in collaborazione con le associazioni del territorio Graffito d’Argento e Soul, una manifestazione capace di coinvolgere diverse aree della nostra città, a monte come a valle, portando in strada centinaia di nostri concittadini e non solo, per farli divertire, sorridere e stare insieme» ha spiegato il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.

Domenica scorsa, 15 febbraio, il primo appuntamento del Carnevale di Pollena Trocchia con “Aspettando Carnevale”, la manifestazione a cura dell’associazione Graffito d’Argento presieduta da Annamaria Romano che ha allietato il comune vesuviano tra musiche, balli, coriandoli e maschere, il tutto a seguito di un allegro carro allegorico che ha distribuito gadget e promosso il divertimento.