Avvenimenti
Carnevale a Pollena Trocchia, domenica il secondo appuntamento

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo
Raduno alle 16:00 in via Esperanto, poi la sfilata a seguito del carro
Tutto pronto per il secondo e conclusivo atto del Carnevale 2026 a Pollena Trocchia organizzato dal Comune in collaborazione con associazioni del territorio: domenica 22 febbraio, a distanza di una settimana dal primo evento, si torna in strada per “La sfilata di Carnevale”, manifestazione a cura dell’Associazione di Promozione Sociale SOUL APS. Appuntamento nell’area mercatale di via Esperanto a partire dalle ore 16:00 per una passeggiata in maschera a seguito di carro allegorico che passerà per Piazza Amodio, Corso Umberto e Piazza Donizetti per concludersi in Via Vigna.
«Due giorni, due sfilate, tanto divertimento. Il Carnevale a Pollena Trocchia anche quest’anno si sta confermando una vera e propria esplosione di allegria, divertimento e partecipazione. Dopo l’esordio di domenica scorsa concludiamo a distanza di una settimana con un pomeriggio che si preannuncia particolarmente intenso e che di sicuro saprà ripagare le attese grazie allo sforzo organizzativo dei ragazzi di Soul» ha detto Francesco Pinto, vicesindaco del comune vesuviano con delega agli eventi. «Come già accaduto per lo scorso anno, abbiamo organizzato, in collaborazione con le associazioni del territorio Graffito d’Argento e Soul, una manifestazione capace di coinvolgere diverse aree della nostra città, a monte come a valle, portando in strada centinaia di nostri concittadini e non solo, per farli divertire, sorridere e stare insieme» ha spiegato il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.
Domenica scorsa, 15 febbraio, il primo appuntamento del Carnevale di Pollena Trocchia con “Aspettando Carnevale”, la manifestazione a cura dell’associazione Graffito d’Argento presieduta da Annamaria Romano che ha allietato il comune vesuviano tra musiche, balli, coriandoli e maschere, il tutto a seguito di un allegro carro allegorico che ha distribuito gadget e promosso il divertimento.
Territorio

Somma Vesuviana, Giuseppe Martone Junior porta su Prime Video “Bologna Brigante”

0
Con "Bologna Brigante", il regista originario di Somma Vesuviana...
Territorio

Parco Nazionale del Vesuvio: Silvana Di Giuseppe nuovo membro del Consiglio Direttivo

0
La geologa ambientale Dott.ssa Silvana Di Giuseppe della Società...
Cronaca

Terremoto di magnitudo 4.5 nel Salernitano

0
A Montecorice, ipocentro localizzato a 319 k Terremoto di magnitudo...
Attualità

Angela Luce, la ‘voce di Napoli’, si è spenta ieri

0
Era l'artista italiana con la carriera più longeva e...
ComunichiAmo

Parole e gesti nel momento del dolore

0
Il dolore arriva nella vita di tutti, senza chiedere...

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

